Экономика
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Общество
Кадыров призвал отправлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жестко наказывать нарушителей самоизоляции, изымать машины и отравлять на уборку улиц.
РИА Новости 12:13
Общество
В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок
В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок, чтобы избежать дефицита этого товара, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
RT на русском 12:30
Общество
В российском регионе прошел черный дождь
В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
Политика
Киев раскрыл итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четверки»
Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что дата прекращения огня в Донбассе будет определена Трехсторонней контактной группой в кратчайшие сроки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба входе онлайн-брифинга по итогам переговоров.
Rambler News Service 11:39
Общество
Специалисты спрогнозировали вторую волну коронавируса в мире
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, сообщает телеканал RT.
Tverigrad.ru 10:10
Шоу-бизнес
Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой
Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
Общество
В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ
О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
Происшествия
Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева
Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
Шоу-бизнес
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
Общество
Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу
Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Футбол
Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира
Замыкает десятку лучших бывший тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.
Pravda.Ru 05:19
Происшествия
В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата
В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
Обозреватель Врн 08:42
Хоккей
КХЛ отказалась от инициированного ЦСКА повышения потолка зарплат
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказался увеличить потолок зарплат с 900 млн руб. до 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 11:51
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 12:28
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Происшествия
В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса
ЛесПромИнформ вчера в 02:24
Общество
В Праге началась установка памятника власовцам
Газета.Ru 11:55
Общество
Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно
Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
Общество
В Минпросвещения не исключили окончание учебного года в середине мая
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в некоторых российских регионах учебный год может закончиться уже в середине мая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Общество
Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
Футбол
Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории
Чемпионат вчера в 07:04
Политика
Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года
Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
Общество
В Пензенской области вводится масочный режим
«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
1pnz.ru 08:45
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн
Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26