Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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ЦБ отменил комиссию за быстрые переводы до 100 тыс. руб. в месяц

Коммерсантъ08:01

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Известиявчера в 17:02

Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными

Вести.Ru02:51

Переводы через СБП освободят от комиссии

Lenta.ru04:21

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАССвчера в 17:01

Переводы по номеру телефона стали бесплатными

Российская газетавчера в 12:03

Как Система быстрых платежей вытесняет идею создания крипторубля

РБКвчера в 08:10
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:50, Ашберн
Общество

Кадыров призвал отправлять нарушителей самоизоляции на уборку улиц

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жестко наказывать нарушителей самоизоляции, изымать машины и отравлять на уборку улиц.
РИА Новости 12:13
Общество

В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок

В Подмосковье могут регламентировать продажу медицинских масок, чтобы избежать дефицита этого товара, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
RT на русском 12:30
Общество

Саратовский министр ушла в отставку после скандала с закупкой масок

РИА Новости 11:19
655
Общество

В российском регионе прошел черный дождь

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».
Lenta.ru 08:17
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Политика

Киев раскрыл итоги переговоров глав МИД стран «нормандской четверки»

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» договорились, что дата прекращения огня в Донбассе будет определена Трехсторонней контактной группой в кратчайшие сроки, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба входе онлайн-брифинга по итогам переговоров.
Rambler News Service 11:39
Общество

Специалисты спрогнозировали вторую волну коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила о неизбежности второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, сообщает телеканал RT.
Tverigrad.ru 10:10
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Шоу-бизнес

Максим Галкин продемонстрировал кулинарные таланты Пугачевой

Максим Галкин выложил видео, на котором запечатлен результат труда Аллы Пугачевой - домляма (узбекское блюдо из баранины, картофеля, моркови и молодой капусты).
RuNews24.ru 11:23
20
Общество

В Совфеде назвали максимальный срок закрытия российских границ

О максимальном сроке действия ограничений по приостановке авиасообщения в России, которые были введены из-за пандемии коронавируса COVID-19, рассказал в эфире "Говорит Москва" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 11:24
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Происшествия

Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева

Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб.
Известия 04:00
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Шоу-бизнес

В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной

В больнице возмутились новостями о выписке народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает StarHit в четверг, 30 апреля.
Lenta.ru 08:24
5
Общество

Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу

Для поездки на дачу в период майских праздников необходимо получить цифровой пропуск, если отдых планируется длительный, для возвращения нужно будет оформить пропуск повторно.
РБК 11:04
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Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
1K
Футбол

Лобановский и Маслов вошли в рейтинг лучших тренеров мира

Замыкает десятку лучших бывший тренер киевского "Динамо" и сборной СССР Валерий Лобановский.
Pravda.Ru 05:19
Происшествия

В воронежском селе 11-летняя девочка забеременела от сводного брата

В с. Яцейка Эртильского района Воронежской области 11-летняя девочка, которую воспитывали в приемной семье, забеременела от сводного брата.
Обозреватель Врн 08:42
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Хоккей

КХЛ отказалась от инициированного ЦСКА повышения потолка зарплат

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отказался увеличить потолок зарплат с 900 млн руб. до 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 11:51
1
Общество

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 12:28
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Происшествия

В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину

В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
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Игры

Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed

Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
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Происшествия

В Иркутской области чиновников подозревают в поджоге леса

ЛесПромИнформ вчера в 02:24
3K
Общество

В Праге началась установка памятника власовцам

Газета.Ru 11:55
80
Общество

Разведка США считает, что коронавирус не был создан искусственно

Коронавирус нового типа не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.
ТАСС 11:25
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Экономика

X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
7
Шоу-бизнес

Топалов расплакался во время прямого эфира после травли Тодоренко

РИА Новости 08:07
14
Общество

В Минпросвещения не исключили окончание учебного года в середине мая

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что в некоторых российских регионах учебный год может закончиться уже в середине мая, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:24
Общество

Губернатор Краснодарского края ввел в регионе «масочный режим»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая в регионе карантин из-за коронавирусной инфекции и ввел "масочный режим".
Газета.Ru 07:17
202
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

Lenta.ru 04:35
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Футбол

Василий Уткин назвал лучшего футболиста в истории

Чемпионат вчера в 07:04
Политика

Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:32
5
Общество

В Пензенской области вводится масочный режим

«Для жителей Пензенской области становится обязательным масочный режим в общественном транспорте, при посещении организаций, учреждений и в общественных местах», - написала Дина Черемушкина.
1pnz.ru 08:45
11
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Теледоктор купила их суммарно за $4,2 млн в 2014 году. Квартиры оформлены на юрлицо, зарегистрированное по адресу особняка в Алпайне.
Секрет фирмы вчера в 11:26
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