Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Переводы без комиссии и доплаты к пенсии: Какие изменения ждут россиян с 1 мая
Актуальные Новости29 апреля в 05:40
Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостейвчера в 03:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:30, Ашберн
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Российская газета 17:13
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Газета.Ru 17:07
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Опубликован тизер сериала «Страна Лавкрафта»
В сети появился трейлер нового сериала под названием «Страна Лавкрафта». Сюжет картины основан на одноимённом романе Мэтта Раффа.
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Uznayvse.ru 09:08
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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
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Минобороны рассекретило уникальные документы к 75-летию взятия Берлина
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина советскими войсками.
РЕН ТВ 17:00
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Умер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
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Политика
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Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом премьер-министру Михаилу Мишустину скорейшего выздоровления.
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СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России за последние два дня наблюдается всплеск по количеству заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.
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Ретро-франшиза вернулась: состоялся релиз экшен-игры Streets of Rage 4
REGNUM вчера в 06:39
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Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками
Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
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Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
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Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
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Российская газета 08:24
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Microsoft выпустила предрелизную версию майского обновления Windows 10
Финальное обновление Windows 10 выйдет 12 мая, а выпущенная версия почти не отличается от готового продукта.
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Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о взятке
Замглавы УМВД предъявлено обвинение по п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — его обвиняют в получении взятки с использованием служебного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством.
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Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву
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По данным издания New York Post, голливудские студии из-за пандемии коронавируса начинают обращаться к технологиям видеоигр.
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Армия и оружие
Американский флот бомбардировщиков теряет свою силу
На самом же деле ситуация в рядах ВВС США настолько удручающая, что власти страны намерены сократить свой флот бомбардировщиков, который на текущий момент насчитывает 157 единиц B-2 и 17 B-1.
HotGeo вчера в 08:11
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1 мая в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок, и сразу же состоялось огромное количество переходов, подписаний, разрывов контрактов и вообще громких сделок.
Газета.Ru 16:51