Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Переводы без комиссии и доплаты к пенсии: Какие изменения ждут россиян с 1 мая
Актуальные Новости29 апреля в 05:40
Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостейвчера в 03:10
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:54, Ашберн
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Общество
Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.
ТАСС 17:14
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
Испанские ученые обнаружили пять кожных признаков коронавируса, пишет British Journal of Dermatology.
Известия 16:52
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Попова допустила ужесточение ограничений
Ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, могут быть усилены после 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 09:12
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Здоровье
Коронавирус в Украине 29 апреля: последние новости и статистика заболевших
График динамики подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине Статистика ежедневных случаев подтверждения коронавируса COVID-19 в Украине Статистика смертей от коронавируса COVID-19 в Украине По данным Worldometers, коронавирус распространился уже на 210 стран и территорий.
Sport24.ru 29 апреля в 04:59
Здоровье
В каких больницах Башкирии разместили больных коронавирусом
Общественная электронная газета 04:35
Политика
Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне
Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
Общество
Митрополит Тихон ответил на вопросы о взломе его почты и шантаже
Митрополит Тихон, по собственному признанию, "вообще не очень обращал внимание на произошедшее и не собирался комментировать эту тему", но сейчас "количество запросов от журналистов просто зашкаливает".
РИА Новости 11:59
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру
Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет.
Passion.ru 02:21
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева попала в больницу
Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из московских клиник. Об этом она сообщила в пятницу ТАСС.
ТАСС 16:45
Хоккей
Артем Зуб стал игроком «Оттавы»
Матч ТВ 09:41
Наука
В США создали тест, выявляющий еще не заразных носителей коронавируса
Ученые из управления перспективных исследовательских проектов минобороны США (DARPA) разработали тест на коронавирус COVID-19, который может выявлять носителей вируса на ранней стадии, когда те еще не заразны для окружающих, сообщает британское издание The Guardian.
Интерфакс 16:12
Происшествия
Пропавший под Курском ребенок найден мертвым
Российская газета 06:12
Политика
Глава Минстроя Владимир Якушев госпитализирован с коронавирусом
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев оказался инфицирован коронавирусом COVID-19, такой результат стал известен по итогам проведения компьютерной томографии.
Газета.Ru 16:32
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 04:42
Финансы
Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб
Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК вчера в 11:58
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о состоянии Ким Чен Ына
RT на русском 13:29
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
Общество
Главу Amazon вызвали в конгресс США для дачи показаний
Юридический комитет палаты представителей конгресса США вызвал Джеффа Безоса, главу крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon, на слушания о соответствии деятельности компании конкурентной борьбе.
РБК 14:13
Гаджеты
Huawei раскрыла график обновления смартфонов до Android 10 для Европы
Китайский техногигант Huawei обновил собственный график выпуска фирменной программной оболочки EMUI 10, созданной на базе популярной ОС Android 10 для пользователей своих устройств в Европе.
Актуальные Новости 01:33
Общество
Министр в Саратове уволился после скандала с масками по 425 рублей
Министр и руководитель аппарата главы Саратовской области Олеся Горячева на фоне скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей подала в отставку, сообщается на сайте правительства региона.
Телеканал 360° вчера в 13:01
Здоровье
В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией
В 5 регионах России за январь и февраль текущего года заболеваемость пневмонией выросла в 1,5 раза.
Что происходит 04:13
Авто
Составлен рейтинг бюджетных иномарок с самыми надежными моторами
Новые автомобили 00:07
Игры
Экшен про вампиров Evilevil будет полностью бесплатным
Лондон, 1 мая 2020, 10:45 — REGNUM «Вампирский» экшен Evilevil от студии Toadman Interactive будет будет полностью бесплатным.
REGNUM 03:45
Наука
Биологи обнаружили животных, которые любят дышать углекислым газом
Rusargument вчера в 13:27