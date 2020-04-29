Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостейвчера в 03:10
Переводы без комиссии и доплаты к пенсии: Какие изменения ждут россиян с 1 мая
Актуальные Новости29 апреля в 05:40
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
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В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
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Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
ФАН 14:14
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Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
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Online47.ru вчера в 18:46
Общество
В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
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Газета.Ru 08:47
Политика
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РБК 11:11
Общество
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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
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Политика
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Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
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Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
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NoFear оскорбил игрока в официальном матче
Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Космос
Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли
Хабаровский край сегодня 29 апреля в 00:30
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В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга
Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
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Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
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Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
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Общество
Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса
Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
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Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
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Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
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Новостной фронт вчера в 03:31
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Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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