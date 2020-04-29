Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Какие нововведения ожидают россиян в мае

RT на русском16:01

Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае

Национальная служба новостейвчера в 03:10

Переводы без комиссии и доплаты к пенсии: Какие изменения ждут россиян с 1 мая

Актуальные Новости29 апреля в 05:40

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

ТАСС29 апреля в 17:01

Что изменится в жизни москвичей с 1 мая — новые законы

Mockva.ru29 апреля в 06:59

Что изменится в жизни россиян с 1 мая

Известия29 апреля в 17:02

Что изменится в жизни липчан с 1 мая

LipetskMedia.ru29 апреля в 04:13
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Армия и оружие

В преддверии войны с Россией: очередной доклад о мобильности НАТО в Европе

В экспертной среде американского «глубинного государства» продолжается обсуждение проблемы «мобильности НАТО» в Европе для возможной войны с Россией.
Евразия Daily 03:04
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
8K
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
51
Здоровье

Врач уточнил, кто попадает в реанимацию с COVID-19

Вести.Ru 05:21
211
Общество

ВОЗ подтвердила естественное происхождение коронавируса

Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
ФАН 14:14
1
Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Общество

Жена Овечкина сообщила, что ее дедушка умер от коронавируса

РИА Новости 15:57
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о своей болезни после выписки

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о своем лечении после выписки из больницы обратилась в своем Instagram.
Online47.ru вчера в 18:46
48
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:47
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Политика

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии Ким Чен Ына

В Кремль не поступала официальная информация о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «РИА Новости».
Коммерсантъ 15:26
21
Политика

Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
22
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
1,9K
Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева госпитализирована с высокой температурой

Газета.Ru 16:13
7
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,3K
Политика

Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
4,6K
Общество

Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову

RT на русском 10:33
26
Киберспорт

NoFear оскорбил игрока в официальном матче

Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
782
Космос

Крупный астероид пройдет сегодня на минимальной дистанции от Земли

Хабаровский край сегодня 29 апреля в 00:30
168
Общество

В Смольном объяснили появление рефрижераторов у больниц Петербурга

Временные холодильные установки, которые появились у медучреждений Петербурга входят в число мероприятий, необходимых для нераспространения коронавируса.
АБН 12:31
390
Общество

ОГЭ для 9-классников могут отменить

В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
16
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
1K
Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года

Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
628
Общество

Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса

Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Коммерсантъ 15:09
941
Общество

Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья

Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия 16:07
Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Газета.Ru 12:36
166
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
59
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Общество

Илон Маск призвал США восстать против карантина

Масла в огонь подливает Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX призвал «вернуть людям их чертову свободу».
Новостной фронт вчера в 03:31
27
Политика

Медведев обещает изменения трудового законодательства

Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
REGNUM 05:27
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