ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

Общество ВОЗ подтвердила естественное происхождение коронавируса Новая коронавирусная инфекция имеет естественное происхождение и не была создана искусственно, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. 1

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 884

Шоу-бизнес Надежда Бабкина рассказала о своей болезни после выписки Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о своем лечении после выписки из больницы обратилась в своем Instagram. 48

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 271

Политика Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей. 22

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.

Общество ОГЭ для 9-классников могут отменить В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников. 16

Политика Умер вице-премьер Крыма Павел Королев Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова. 1K

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год. 628

Общество Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 941

Общество Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 59

Общество Илон Маск призвал США восстать против карантина Масла в огонь подливает Илон Маск. Генеральный директор Tesla и SpaceX призвал «вернуть людям их чертову свободу». 27