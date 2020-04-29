Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостейвчера в 03:10
Банковские переводы, питание в школах, штрафы: как изменится жизнь россиян в мае
Профиль29 апреля в 21:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:19, Ашберн
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У Мишустина диагностирован коронавирус
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Страницы Воронежской культуры вчера в 13:09
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Газета.Ru 10:52
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ОГЭ для 9-классников могут отменить
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Поступи Онлайн 08:18
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Названо число заразившихся коронавирусом в российской армии
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Познер прокомментировал версию о «постановке» заражения Мишустина
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RuNews24.ru 11:31
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Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
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Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
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Политика
Медведев обещает изменения трудового законодательства
Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.
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LiveResult.Ru вчера в 12:39
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
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Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
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В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
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Появились первые изображения удлиненной Lada Niva
Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса.
Автоновости дня вчера в 11:45
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RT на русском 07:45
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал на дуэль Владимира Соловьева
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РИА Новости 12:33
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В Испании задержан экс-депутат Госдумы России
Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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