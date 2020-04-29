ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 838

Общество В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы. 562

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 365

Политика Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 34

Общество ОГЭ для 9-классников могут отменить В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников. 15

Шоу-бизнес Сергей Жигунов отсудил у дважды брошенной им жены квартиру Поклонники Сергея Жигунова уже несколько дней обсуждают новость о том, что он во второй раз оставил супругу Веру Новикову, с которой прожил без малого три десятка лет. 78

Политика Медведев обещает изменения трудового законодательства Москва, 1 мая 2020, 12:27 — REGNUM Зампред Совбеза Дмитрий Медведев на фоне экономического кризиса из-за коронавируса прогнозирует изменение трудового законодательства, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая. 424

Хоккей ЦСКА заключил контракты с Шарыченковым и Локтионовым Вратарь Александр Шарыченков и форвард Андрей Локтионов стали хоккеистами московского клуба ЦСКА.

Общество Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе. 62

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 107

Происшествия Женщина умерла в мурманском вахтовом посёлке Белокаменка В Мурманской области в вахтовом посёлке Белокаменка, где зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, скончалась сотрудница подрядной организации. 14

Происшествия На Украине при крушении одномоторного самолета погибли два человека Одномоторный самолет разбился в пятницу в Днепропетровской области Украины, два человека погибли, сообщается на сайте госслужбы Украины по ЧС.