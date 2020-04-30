Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Переводы без комиссии и доплаты к пенсии: Какие изменения ждут россиян с 1 мая
Актуальные Новости29 апреля в 05:40
Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостейвчера в 03:10
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Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
Депутаты от КПРФ сообщили о проведении одиночных пикетов в Москве
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин провел одиночный пикет у администрации президента с требованием выплатить материальную помощь гражданам, а также ввести режим ЧС и обеспечить защиту врачей.
РБК 11:11
Футбол
Экс-капитан «МЮ» рассказал, как Роналду изменился после ЧМ-2006
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о прогрессе Криштиану Роналду на чемпионате мира 2006 года.
Матч ТВ 09:57
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации
Советская и российская 73-летняя актриса, телеведущая Татьяна Васильева сообщила о своей госпитализации, передает «Интерфакс».
РБК 15:19
Авто
Lamborghini представит 7 мая новый автомобиль
Запустить конвейер итальянцы планируют 4 мая, а через три дня они намерены представить новый автомобиль.
За рулем Кубань 16:21
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Политика
Песков опроверг сообщения об уходе Мишустина с поста премьера
Кремль опроверг информацию СМИ о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин покинет свой пост после того, как вылечится от коронавируса.
Live24 01:13
Политика
Глава Минстроя Якушев госпитализирован с коронавирусом
30 апреля о заражении коронавирусом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 14:45
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU вчера в 15:52
Спорт
Бесплатные выходные на Xbox One: Sonic Mania, Yakuza 0 и Kingdome Come: Deliverance
Корпорация Microsoft объявила о том, что подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate могут на этих выходных бесплатно поиграть в Yakuza 0, Kingdom Come: Deliverance и Sonic Mania.
3DNews 16:39
Шоу-бизнес
Богатая разведенка: Оксана Самойлова зарабатывает десятки миллионов в месяц
Судя по всему, в наибольшем плюсе останется именно Оксана, которая не только привлекла новых подписчиков в Instagram — на данный момент их у нее порядка 11,7 миллионов, но и смогла монетизировать эту историю.
StarHit.ru 08:33
Происшествия
Главу управления МВД по подмосковному Воскресенску задержали за взятку
Начальник управления МВД по Воскресенску Московской области Кирилл Бакулин задержан за взятку.
Известия 15:07
Здоровье
Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Общество
В Москве скончались ещё 37 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 37 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом на коронавирус», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:25
Общество
Телеканал «Дождь» запустил марафон в поддержку врачей
Зрители телеканала могут перечислить деньги либо на средства защиты для врачей - фондам "Созидание" и "Правмир", либо на то, чтобы врачи смогли посетить пациентов на дому, на закупку продуктов нуждающимся, бесплатные тесты на коронавирус на дому - это проект "Помощь рядом", работающий совместно с фондами "Друзья" и "Подарок Ангелу".
Кавказский узел вчера в 06:29
Спорт
WADA завершило расследование допинговых проб московской лаборатории
Результаты расследования переданы международным федерациям, которые занимаются организацией крупных соревнований.
Говорит Москва вчера в 13:36
Футбол
Семин отреагировал на обращение Кикнадзе к болельщикам «Локомотива»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин не стал комментировать заявление гендиректора «железнодорожников» Василия Кикнадзе к болельщикам клуба.
Vprognoze.ru 09:58
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Андрей Макаревич женился в четвертый раз
Как оказалось, музыкант сочетался браком еще в декабре, но эта новость осталась для СМИ тайной. Новую избранницу Макаревича зовут Эйнат.
Росбалт 15:29
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам окончания учебного года
Ранее, 17 апреля, министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство на фоне пандемии коронавируса приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно достигло места укладки
Накануне "Академик Черский" сообщил, что взял курс на Калининград. Судно должно прийти в порт 1 июля.
Радио Sputnik 14:37
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Названы самые инфицированные коронавирусом города Подмосковья
Случаи инфицирования коронавирусом выявили в 62 городских округах Московской области.
Известия 16:07
Здоровье
В Великобритании выяснили, кто чаще умирает от коронавируса
Самая высокая летальность, как выяснили британские исследователи, фиксируется среди чернокожих выходцев из Карибского региона.
Planet Today 03:09
Футбол
Защитнику «Атлетико» грозит дисквалификация за игру на ставках
Английскому защитнику «Атлетико» Кирану Триппьеру грозит дисквалификация за игру на тотализаторе.
Metaratings 12:30
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи.
Известия 15:22
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Deus Ex Go
Deus Ex Go – мобильный спин-офф серии, разработанный в жанре головоломки. Игру можно получить бесплатно в Google Play и App Store.
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