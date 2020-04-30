ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

Общество Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на майские праздники Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян в период майских праздников. 1K

Гаджеты Intel показала прототип своего высокопроизводительного GPU Источник изображения: Twitter, Intel Graphics Известно, что Intel делает большие ставки на семейство графических процессоров Xe, которые предложат унифицированную архитектуру почти во всех рыночных сегментах, от интегрированной в массовые процессоры графики до суперкомпьютеров.

Политика Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI. 4,6K

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 5,8K

Шоу-бизнес Джиджи Хадид официально подтвердила беременность Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.

Общество Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса «При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве. 503

Общество ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС. 117

Политика Киев провалил выполнение решений «нормандского формата» Министры иностранных дел "нормандской четверки" на сегодняшней видеоконференции констатировали неутешительный факт – Киев выполнил всего лишь один из девяти пунктов парижского саммита. 12

Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 122

Космос Громче сигналы. Детекторы гравитационных волн впервые уловили слияние двух несоразмерных черных дыр 01.05.2020 Коллаборации LIGO и Virgo зарегистрировали очередной всплеск гравитационных волн, который, однако, оказался выпадающим из ряда подобных регулярно наблюдаемых явлений.

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 97

Общество Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений. 35