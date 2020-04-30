Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с мая 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.
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Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
Национальная служба новостейвчера в 03:10
Банковские переводы, питание в школах, штрафы: как изменится жизнь россиян в мае
Профиль29 апреля в 21:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:43, Ашберн
Политика
У Мишустина диагностировали коронавирус
Напомним, у Михаила Мишустина диагностировали коронавирус Covid-19.
TatCenter вчера в 17:00
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте рекомендации для россиян в период майских праздников.
Pravda.Ru 29 апреля в 05:04
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Intel показала прототип своего высокопроизводительного GPU
Источник изображения: Twitter, Intel Graphics Известно, что Intel делает большие ставки на семейство графических процессоров Xe, которые предложат унифицированную архитектуру почти во всех рыночных сегментах, от интегрированной в массовые процессоры графики до суперкомпьютеров.
3DNews 09:35
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы
Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Джиджи Хадид официально подтвердила беременность
Супермодель Джиджи Хадид официально подтвердила беременность. Признание было сделано в видеоинтервью Джимми Фэллону.
Слово и Дело 04:38
Общество
Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»
Чи Сон Хо отметил, что долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын протянет после операции на сердце, но вскоре ему сообщили о смерти политика.
Lenta.ru 09:27
Экономика
Россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии
С 1 мая россияне смогут переводить до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии через систему быстрых платежей.
Газета.Ru 03:12
Общество
Роспотребнадзор предупредил о возможности второй волны коронавируса
«При наступлении прохладной и дождливой погоды, при возвращении на места учёбы или работы наших граждан высока вероятность второй волны заболеваемости в осенний период», — заявили в ведомстве.
RT на русском 06:56
Транспорт
В Курганскую область на майские праздники ограничили въезд
В Курганскую область на майские праздники ограничили въезд.
Уральский меридиан 09:00
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Коммерсантъ вчера в 15:33
Культура
Данила Поперечный поучаствовал в озвучке The Last of Us Part II
RuNews24.ru вчера в 07:55
Общество
Российская полиция не дала коммунистам отметить Первомай
Сотрудники полиции составили на участников административные протоколы.
Lenta.ru 10:14
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Ученые выявили, что большое число заболевших коронавирусом погибает из-за "аномального" свертывания крови.
РИА Новости 10:07
Общество
ФАС выявила компанию, повысившую цены на медицинские маски на 957%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в результате проверок выявила, что оптовый поставщик масок ООО "Витта компани" в период с декабря 2019 года по февраль 2020-го закупала продукцию по одинаковой цене, но цена продажи в итоге выросла на 957%, в связи с чем ведомство обратилось в прокуратуру, об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.
РИА Новости 08:47
Политика
Киев провалил выполнение решений «нормандского формата»
Министры иностранных дел "нормандской четверки" на сегодняшней видеоконференции констатировали неутешительный факт – Киев выполнил всего лишь один из девяти пунктов парижского саммита.
Утро.ru вчера в 10:58
Общество
Глава Минздрава заявил о важном рубеже борьбы с коронавирусом
Россия подходит к «важнейшему рубежу» борьбы с коронавирусной инфекцией, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РБК 08:59
Наука
Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса
Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи.
Российская газета 01:54
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Космос
Громче сигналы. Детекторы гравитационных волн впервые уловили слияние двух несоразмерных черных дыр
01.05.2020 Коллаборации LIGO и Virgo зарегистрировали очередной всплеск гравитационных волн, который, однако, оказался выпадающим из ряда подобных регулярно наблюдаемых явлений.
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Наука
Ученые научились перемешивать жидкости при помощи света
Rusargument 28 апреля в 17:21
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников
Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 02:18
Хоккей
Артем Зуб перешел в «Оттаву» из СКА
Sports.ru 09:28
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
Общество
В Свердловской области нашли 232 новых случая коронавируса
В Свердловской области обнаружили 232 новых случая инфекции, теперь число пациентов с короной возросло до 935, пишет "Екатеринбург в эфире".
Екатеринбург в эфире 05:17