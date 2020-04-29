ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. Комиссии за банковские переводы ограничат С 1 мая Банк России запретил высокие комиссии по переводам между физлицами в системе быстрых платежей.

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года

Общество Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце. 36

Авто Появились первые изображения удлиненной Lada Niva Одним из способов увеличения багажника Chevrolet Niva (а уже скоро — LADA Niva), по мнению дизайнеров, могло бы стать дополнительное увеличение заднего свеса. 107

Политика Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса Во время онлайн-совещания по вопросам совершенствования трудового законодательства председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сказал: «Я искренне желаю всем здоровья, особенно заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации». 931

Происшествия Телеведущая Ушакова потребовала 300 тыс. рублей с Кокорина и Мамаева Телеведущая Ольга Ушакова подала в суд на Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого с требованием выплатить ей компенсацию за материальный ущерб. 462

Общество Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом. 168

Общество Главврач Коммунарки рассказал о новом симптоме коронавируса Среди симптомов коронавируса у пациентов могут наблюдаться кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. 907

Общество Маск заявил о намерении продать все свои вещи Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск 1 мая на своей странице в Twitter заявил о намерении продать почти все свои вещи. 20

Наука Микроволновка превратила пластиковые отходы в сырье для производства анодов аккумуляторов Индийские и американские химики получили из старых пластиковых бутылок наночастицы терефталата натрия — перспективный материал для анодов натрий-ионных аккумуляторов.

Политика Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным. 7,9K

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 738

Общество В Испании задержан экс-депутат Госдумы России Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости". 267

Музыка У «Кровостока» новый сингл. Это первый трек группы с 2018 года Группа «Кровосток» выпустила новый трек. Сингл под названием «Дети» стал первым релизом команды с 2018 года — тогда вышел их альбом «ЧБ».