Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года

Главными изменениями называют увеличение пенсионного возраста, пособия по беременности и страховой пенсии. Главным изменением в 2020 году станут увеличение пенсионного возраста до 61 у мужчин и 56 у женщин. Об этом сообщает «ТАСС» в сотрудничестве с Госдумой России.
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ТАСС26 декабря в 16:01
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Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет

За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
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Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
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В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке

В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области

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Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
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