Главными изменениями называют увеличение пенсионного возраста, пособия по беременности и страховой пенсии. Главным изменением в 2020 году станут увеличение пенсионного возраста до 61 у мужчин и 56 у женщин. Об этом сообщает «ТАСС» в сотрудничестве с Госдумой России.

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

Политика В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.

Политика Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2» Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Происшествия Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.

Театры Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.

Политика Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.

Происшествия Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

Политика Путин поздравил Трампа с Новым годом Президент России Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, сообщила пресс-служба Кремля.

Политика В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).

Общество Рыбаков-любителей ждут большие ограничения с 1 января 2020 года Пока сложно сказать, как инспекторы рыбоохраны будут определять, сколько дней провел рыбак на водоеме, но штрафовать планируется, если добыча будет в 2-3 раза больше нормы (другое предложение – от 50 килограмм).

Политика «Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.