Общество
Моя Москва.онлайнЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года
Главными изменениями называют увеличение пенсионного возраста, пособия по беременности и страховой пенсии. Главным изменением в 2020 году станут увеличение пенсионного возраста до 61 у мужчин и 56 у женщин. Об этом сообщает «ТАСС» в сотрудничестве с Госдумой России.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?
АМИТЕЛ26 декабря в 19:56
Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия
Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:15, Ашберн
Гаджеты
В России начались продажи смартфона за 6 тысяч рублей с большим экраном и NFC
В России стартовали продажи смартфона Digma Citi 609, относящегося к бюджетному классу. Модель оценивается в 5 990 рублей.
Политика
В РПЦ осудили закон о свободе вероисповедания в Черногории
Закон о свободе вероисповедания в Черногории является циничным ударом по Сербской православной церкви (СПЦ), поддерживает раскол и пытается поставить церковь в зависимость от государства.
Политика
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока-2»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе состоявшегося по инициативе Берлина телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток-2», а также отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины, сообщила пресс-служба Кремля.
Футбол
Денис Бояринцев: в последние годы еще больше полюбил конину
Корреспондент РИА Новости встретился с Денисом Бояринцевым, поговорил с ним о наступающем Новом годе и немного о футболе.
Общество
В Зауралье установлен тариф на вывоз мусора
Общество
Космонавт Падалка рассказал о стагнации в космической отрасли России
Стагнация в космической отрасли России началась в 2000-х годах.
Политика
Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
Происшествия
Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях
Обвиняемый по делу о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где в результате стрельбы открытой cолдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым погибли восемь человек, признал вину и попросил об особом порядке рассмотрения дела.
Политика
Немцы отвели Путину и Меркель ведущие роли в 2020 году
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как сделать новогоднее меню полезным
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как можно сделать традиционное новогоднее меню полезным.
Театры
Худруком «Современника» назначен Виктор Рыжаков
Новым художественным руководителем «Современника» вместо Галины Волчек станет театральный режиссер Виктор Рыжаков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского департамента культуры.
Политика
Bloomberg перечислил все достижения Путина за 20 лет
За 20 лет пребывания Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть влияния и мощи, утраченных после распада Советского Союза.
Футбол
Семак объяснил неудачное выступление «Зенита» в Лиге чемпионов
Тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему клуб с берегов Невы выступил неудачно в нынешнем сезоне еврокубков.
Политика
Кремль опубликует фотоальбом к 20-летию президентства Путина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Кремль подготовил фотоальбом с архивными фото к 20-летию президентства Владимира Путина.
Происшествия
Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане
МВД Казахстана рассматривает три версии крушения самолета Bek Air, который разбился вблизи Алма-Аты, сообщил журналистам глава ведомства Ерлан Тургумбаев.
Происшествия
В Ингушетии один человек погиб и семеро пострадали в перестрелке
В результате вооруженного конфликта двух тейпов в Ингушетии один человек погиб, еще семеро пострадали.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Псковской области
Телеканал "Звезда" опубликовал видео, снятое на месте ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области.
Политика
Путин поздравил Трампа с Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил американского президента Дональда Трампа с Новым годом, отметив, что РФ и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, сообщила пресс-служба Кремля.
Происшествия
Напавший на синагогу в Нью-Йорке ранил ножом троих человек
Неизвестный напал с ножом на синагогу в пригороде Нью-Йорка, несколько человек получили ранения.
Политика
В Донбассе более 20 пленных отказались от обмена
Свыше 20 человек отказываются от участия в обмене лицами, удерживаемыми Украиной и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР).
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» с помощью паса судьи
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу.
Общество
Рыбаков-любителей ждут большие ограничения с 1 января 2020 года
Пока сложно сказать, как инспекторы рыбоохраны будут определять, сколько дней провел рыбак на водоеме, но штрафовать планируется, если добыча будет в 2-3 раза больше нормы (другое предложение – от 50 килограмм).
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Ввести правила поведения чиновников на корпоративах предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Из «пакетного» мирового соглашения пока выполнено только одно условие — 27 декабря «Газпром» сообщил, что перечислил «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а украинская компания это подтвердила.
Музыка
Егор Крид и Dava сразились за сердце Кристины Асмус в «Love is»
"Love is" – это не просто жвачка, это наша история любви и противостояния двух чемпионов, в котором Егор Крид и Dava сразятся на баскетбольном поле за сердце Кристины Асмус, – говорят создатели ролика.
Гаджеты
Представлены новые умные часы Xiaomi Watch Color
Умные часы Xiaomi Watch Color в разных образах Компания Xiaomi недавно выпустила первые умные часы под собственным брендом.
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.