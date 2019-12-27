Экономика
ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 января
Акцизы на вино повысят С начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов. Если раньше она облагалась налогом по льготной ставке, то с января 2020 ставку унифицируют для российских и зарубежных производителей.
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МРОТ, трудовые книжки и органические продукты: что изменится в жизни россиян с 2020 года
Маяк (г. Сосновый Бор)вчера в 07:54
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Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Закон, согласно которому граждане имеют право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Космос
Китай сегодня планирует запуск своей крупнейшей ракеты-носителя
Общество
Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ
Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
Экономика
Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры
Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
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ВИЧ эволюционирует и становится более заразным
27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Происшествия
В МВД Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате
Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Общество
В Роспотребнадзоре напомнили, сколько можно хранить салаты
В преддверии Нового года о сроках хранения различных салатов напомнили в Роспотребнадзоре.
Политика
Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина
Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Общество
Диетолог напомнила о соблюдении меры во время новогодних застолий
Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, как отметить новогодние праздники без последствий для здоровья.
Общество
В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Экономика
Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы
«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
Авто
Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей
Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Происшествия
В Техасе произошла стрельба в церкви
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Политика
Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек
На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Политика
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
Общество
Президент России подписал закон, повышающий МРОТ
Президентом нашей страны Владимиром Путиным одобрен закон о повышении минимального размера оплаты труда – документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации В России с начала следующего года МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц, и сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал уходящего года.
Происшествия
В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей
Футбол
Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»
На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Общество
Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть
Космос
Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса
Здоровье
В Якутии 51 человек заболел корью
По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
Происшествия
В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены
Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
Политика
Игорь Кобзев назначил еще двух руководителей областных ведомств
30 декабря на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Игорь Кобзев назначил министров здравоохранения, молодежной политики и руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.