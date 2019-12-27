Экономика

ИзвестияИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 января

Акцизы на вино повысят С начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов. Если раньше она облагалась налогом по льготной ставке, то с января 2020 ставку унифицируют для российских и зарубежных производителей.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Рост материнского капитала и электронные трудовые книжки: что ждет россиян в 2020 году

Вести.Ru02:05

Детские выплаты и акцизы: что изменится в жизни россиян с 1 января

РЕН ТВ01:12

Что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года

ФАНвчера в 11:17

Что изменится с 2020 года

ВашГород.рувчера в 12:00

В новый год - с новыми правилами

Магнитогорский металлвчера в 11:59

Что изменится в жизни россиян с 1 января

Известиявчера в 16:02

МРОТ, трудовые книжки и органические продукты: что изменится в жизни россиян с 2020 года

Маяк (г. Сосновый Бор)вчера в 07:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 02:11, Ашберн
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Известия вчера в 09:33
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Закон, согласно которому граждане имеют право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах, подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск вчера в 02:22
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Космос

Китай сегодня планирует запуск своей крупнейшей ракеты-носителя

Эхо Москвы 26 декабря в 21:09
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках СБУ

Среди участников обмена пленными в Донбассе оказались четверо дончан, которым за годы в СИЗО Мариуполя удалось добиться от украинских властей возбуждения уголовных дел о пытках со стороны СБУ и батальона "Азов".
РИА Новости вчера в 23:50
Экономика

Названы самые разбогатевшие за год российские миллиардеры

Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин больше всего разбогател в 2019 году из российских миллиардеров, сообщает Bloomberg.
REGNUM 01:31
Наука

ВИЧ эволюционирует и становится более заразным

27.12.19 Оказывается, вирус иммунодефицита человека тоже эволюционирует, причем становится все заразнее, обнаружили биологи из Калифорнийского университета.
Портал Поиск 27 декабря в 10:00
Происшествия

В МВД Казахстана рассказали о расследовании авиакатастрофы в Алма-Ате

Одной из версий причин авиакатастрофы в пятницу близ Алма-Аты, по мнению следствия, могла быть ошибка навигационных служб, сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
РИА Новости вчера в 23:35
Общество

В Роспотребнадзоре напомнили, сколько можно хранить салаты

В преддверии Нового года о сроках хранения различных салатов напомнили в Роспотребнадзоре.
REGNUM 00:51
Политика

Экс-глава МИД Италии рассказал о визите на дачу Путина

Бывший вице-президент Еврокомиссии и экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини поделился воспоминаниями о том, как президент России Владимир Путин принимал его у себя на даче в Подмосковье.
Известия вчера в 21:11
Общество

Диетолог напомнила о соблюдении меры во время новогодних застолий

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, как отметить новогодние праздники без последствий для здоровья.
Вечерняя Москва вчера в 23:48
Общество

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
РБК 01:58
Армия и оружие

Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57

Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:24
Экономика

Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы

«Есть огромный нереализованный спрос на компании, впитавшие мировой опыт инжиниринга и способные действовать за рамками традиционного подхода к строительству сложных промышленных объектов», — объяснил создание проекта первый заместитель главы ВЭБа Николай Цехомский.
РБК 01:00
Авто

Экс-ведущий Top Gear рассказал, как определяет качество автомобилей

Экс-ведущий шоу Top Gear Джеймс Мэй заявил, что качество и надежность автомобилей напрямую зависят от чистоты туалетов на заводах, где их выпускают.
Автоновости дня вчера в 07:07
Происшествия

В Техасе произошла стрельба в церкви

RT на русском вчера в 14:36
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК вчера в 15:47
Космос

«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах

Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ликвидацию либо реорганизацию существующих унитарных предприятий, а также запрет на создание новых.
ТАСС вчера в 05:15
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

На трассе в Псковской области пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту Минск - Санкт-Петербург, съехал в кювет и опрокинулся.
Российская газета вчера в 23:22
Политика

Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
RT на русском 01:53
Общество

Президент России подписал закон, повышающий МРОТ

Президентом нашей страны Владимиром Путиным одобрен закон о повышении минимального размера оплаты труда – документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации В России с начала следующего года МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц, и сравняется с прожиточным минимумом за второй квартал уходящего года.
U74.Ru 00:27
Происшествия

В Красноярске отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

RT на русском 01:19
Происшествия

Раздетого мальчика нашли под балконом дома в Подмосковье

Вести.Ru 01:59
Футбол

Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Sport.ru вчера в 16:30
Общество

Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть

РИА Новости 00:27
Космос

Чем удивят ученые в 2020 году: кадры черной дыры и «захват» Марса

Live24 вчера в 05:25
Здоровье

В Якутии 51 человек заболел корью

По состоянию на сегодня, 30 декабря, в Якутии зарегистрирован 51 случай кори.
Евразия Daily 01:33
Происшествия

В массовом ДТП в Ростове-на-Дону двое погибли, пятеро ранены

Два человека погибли, ещё пятеро получили травмы в массовом ДТП на улице Российской в Ростове-на-Дону.
REGNUM вчера в 23:12
Политика

Игорь Кобзев назначил еще двух руководителей областных ведомств

30 декабря на оперативном совещании в правительстве врио губернатора Игорь Кобзев назначил министров здравоохранения, молодежной политики и руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.
Твой Иркутск 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное