Общество
ТАССЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года
С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.
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Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?
АМИТЕЛ26 декабря в 19:56
Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия
Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17
Что изменится в жизни россиян с января 2020 года из-за новых законов
Невские Новости28 декабря в 01:43
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