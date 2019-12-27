Общество

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года

С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.
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Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

ТАСС26 декабря в 16:01

Трудовые книжки, пенсии и водка: что изменится в жизни россиян с 1 января 2020 года?

АМИТЕЛ26 декабря в 19:56

Законы января – 2020: увеличение пенсионного возраста, повышение МРОТ, детские пособия

Телеканал ОТВ27 декабря в 00:17

Что изменится в жизни петербуржцев с 1 января

Мойка7827 декабря в 07:03

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года из-за новых законов

Невские Новости28 декабря в 01:43
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В ДТП с автобусом под Псковом пострадали 18 человек

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Названы новые версии авиакатастрофы в Казахстане

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В Самаре гомосексуалистам запретили быть донорами

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Капитан сборной Канады не снял шлем во время гимна России

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В аэропорту Домодедово экстренно сел рейс Qatar Airways из Дохи в Осло

Пассажирский самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс из Дохи в Осло, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово.
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В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».
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Охлобыстин извинился перед проститутками за сравнение с Водонаевой

Актер Иван Охлобыстин разместил на своей странице в соцсети новый пост после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, которая призвала россиянок «не рожать рабов».
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Семак считает, что Кокорин поможет «Зениту» во второй части сезона

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Накануне младшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой, Александре, исполнилось 19 лет.
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