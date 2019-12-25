Экономика

ТАССТАССЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года

С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Региональное отделение ПФР информирует об индексации страховых пенсий с 1 января 2020 года

Псковская Лента Новостей24 декабря в 02:43

Будут ли штрафовать работающих пенсионеров на 120 тысяч?

Аргументы и Факты06:01

Как вырастут пенсии с 1 января в Новосибирске

Московский Комсомолец04:22

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

ТАСС16:01

В ПФР рассказали об изменениях в 2020 году

Сибирские Новости23 декабря в 23:50

На сколько увеличат пенсию неработающим алтайским пенсионерам с 1 января

Толк23 декабря в 23:04

В алтайском ПФР рассказали, какую прибавку получат пенсионеры с 1 января

Алтапресс23 декабря в 20:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:47, Ашберн

Официально: Кому в Молдове пересмотрят пенсии в сторону резкого увеличения и как подать заявку на пересмотр

КП - Молдовавчера в 09:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:47, Ашберн
Фигурное катание

Тарасова и Морозов выиграли короткую программу ЧР

Нева Спорт 10:39
Политика

Миллер: первый газ пойдет по «Турецкому потоку» через несколько дней

Поставки по газопроводу "Турецкий поток" стартуют уже через несколько дней, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания.
Вестник Кавказа 04:30
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Военное обозрение 05:38
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 23 декабря в 19:02
Политика

На Украине депутат назвал первопричину присоединения Крыма к России

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что действия парламента, который в 2014 году признал утратившим силу закон об основах государственной языковой политики спровоцировали воссоединение Крыма с Россией, сообщалось в эфире телеканала «Наш».
Аргументы и Факты вчера в 13:15
Наука

В ТюмГУ пришли к выводу, что экология становится гуманитарной наукой

Проанализировав направления в экологической науке, которые уже сформированы, а также те, что появляются в настоящее время, специалисты ТюмГУ пришли к выводу, что экология стала гораздо шире, чем была ранее, меняется и фокус ее направленности.
Naked Science 05:09
Футбол

Форвард «Зенита» Дриусси встретился с Неймаром

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в своем Instagram фото в сториз с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.
Спорт-Экспресс 14:24
Космос

Солнечный зонд Паркер готовится к второму маневру у Венеры

Маневр ускорения начнется 26 декабря в 21:14 по московскому времени. Солнечный зонд Parker пролетит в пределах 3000 километров от Венеры.
Портал Поиск 24 декабря в 07:21
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Известия 16:49
Хоккей

Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ

КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.
Sport24.ru 02:34
Транспорт

Власти готовятся к строительству туннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Власти Барнаула и Алтайского края приступили к реализации проекта подземного туннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками.
АМИТЕЛ 18:01
Экономика

Пенсионный фонд закупил российский софт на 70 млн рублей

Пенсионный фонд провел конкурс на поставку отечественного офисного ПО.
Ведомости вчера в 15:17
Политика

Украинский политолог обиделся за «пиццу» и сбежал из студии «Россия 1»

Украинский политолог и бывший вице-мэр города Очакова Николаевской области Гордей Белов покинул студию "России 1" в прямом эфире политического шоу "60 минут".
Российская газета 09:51
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Единоборства

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Журнал Forbes опубликовал список самых богатых музыкантов десятилетия.
РИА Новости 24 декабря в 07:20
Кино

На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

"Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.
РИА Новости 24 декабря в 02:10
Общество

Японская туристка возмутилась теплым приветствием жителей Курил

Lenta.ru 20:33
Шоу-бизнес

Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным

Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.
РЕН ТВ 06:11
Политика

WP: Трамп подыскивает замену Помпео

Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Газета.Ru 17:47
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Общество

Не рожать призвала Алена Водонаева женщин

Privet-Rostov.ru 11:10
Политика

Внезапное ослабление рубля несколько ошарашило участников рынка

Индия поведала всем о том, что объём IPO, проведённых в Индии в 2019 году упал до четырёхлетнего минимума на фоне замедления темпов роста экономики, составив всего 2,8 млрд. долл.
Finam.Ru 13:00
Футбол

Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.
Sport24.ru 16:28
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Кино

Сборы «Звездных войн 9» превысили 500 миллионов долларов

Kinonews.ru 14:27
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Культура

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 10:03
Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное