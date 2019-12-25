С 1 января возраст выхода на пенсию составит 61 год у мужчин и 56 лет у женщин. Таким образом, на пенсию в 2020 году смогут выйти мужчины 1959 года рождения и женщины, родившиеся в 1964-м.

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.

Космос Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.

Политика На Украине депутат назвал первопричину присоединения Крыма к России Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что действия парламента, который в 2014 году признал утратившим силу закон об основах государственной языковой политики спровоцировали воссоединение Крыма с Россией, сообщалось в эфире телеканала «Наш».

Наука В ТюмГУ пришли к выводу, что экология становится гуманитарной наукой Проанализировав направления в экологической науке, которые уже сформированы, а также те, что появляются в настоящее время, специалисты ТюмГУ пришли к выводу, что экология стала гораздо шире, чем была ранее, меняется и фокус ее направленности.

Футбол Форвард «Зенита» Дриусси встретился с Неймаром Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси опубликовал в своем Instagram фото в сториз с форвардом «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймаром.

Хоккей Стали известны полные составы команд на Матч звезд КХЛ КХЛ на официальном сайте опубликовала полные составы команд на Матч звезд КХЛ, который пройдет в Москве 18 и 19 января.

Общество Установлена причина пожара на могиле Децла Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

Кино На Новый год телеканалы покажут отреставрированную «Иронию судьбы» "Новогодний голубой огонек", отреставрированную "Иронию судьбы", трансляции с ключевых праздничных локаций Москвы и спецвыпуски любимых программ покажут телеканалы в ночь на 1 января, сообщили РИА Новости в пресс-службах вещателей.

Шоу-бизнес Пелагея разводится с хоккеистом Телегиным Певица Пелагея заявила о расставании со своим супругом - хоккеистом Иваном Телегиным. О разводе она рассказала в своем Instagram.

Политика WP: Трамп подыскивает замену Помпео Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.

Общество Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.

Политика Внезапное ослабление рубля несколько ошарашило участников рынка Индия поведала всем о том, что объём IPO, проведённых в Индии в 2019 году упал до четырёхлетнего минимума на фоне замедления темпов роста экономики, составив всего 2,8 млрд. долл.

Футбол Игрок «Манчестер Юнайтед» Мактоминей получил травму колена Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1). Как сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер, хавбек повредил связку колена и покинул поле после первого тайма.