С 1 января 2020 года в России начнут вступать в силу новые принятые законы, которые изменят жизнь россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Так, с наступлением нового года выйти на пенсию смогут 61-летние мужчины и 56-летние женщины.

Жизнь россиян изменится с 1 января 2020 года

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