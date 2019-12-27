Общество

Владивосток-НовостиВладивосток-НовостиЖизнь россиян изменится с 1 января 2020 года

С 1 января 2020 года в России начнут вступать в силу новые принятые законы, которые изменят жизнь россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Так, с наступлением нового года выйти на пенсию смогут 61-летние мужчины и 56-летние женщины.
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Кому положено выйти на пенсию в 2020 году по возрасту

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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено вчера в 23:44, Ашберн
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Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту

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Высоту орбиты МКС поднимут почти на два километра

Высоту орбиты МКС в пятницу увеличат почти на два километра с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13».
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Неизвестные подожгли могилу Децла

На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
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Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ

В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

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Американцы заблокировали российский военный патруль в Сирии

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РПЦ изменила правила крещения детей

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
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Зеленский запретил импорт электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
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В Крыму прокомментировали заявление США о запуске поездов

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