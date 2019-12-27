Общество
Владивосток-НовостиЖизнь россиян изменится с 1 января 2020 года
С 1 января 2020 года в России начнут вступать в силу новые принятые законы, которые изменят жизнь россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Так, с наступлением нового года выйти на пенсию смогут 61-летние мужчины и 56-летние женщины.
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Возросло число погибших при крушении самолета в Казахстане
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Новая татарская пьеса в поисках автора
22 декабря, в день рождения татарского театра, на большой камаловской сцене прошла церемония награждения победителей конкурса в области драматургии «Новая татарская пьеса – 2019».
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Три «Гонца-М» и военный спутник успешно выведены на орбиту
Запущенная в ночь с 26 на 27 декабря ракета-носитель "Рокот" вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и военный спутник.
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В «Современнике» назвали дату похорон Галины Волчек
После спектакля в «Современнике» актер сообщил, что прощание с Волчек состоится 29 декабря.
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В Якутии 14 человек госпитализированы после отравления на банкете
В Якутии 14 человек отравились во время банкета. Все они в состоянии средней тяжести доставлены в больницу.
Происшествия
В ФБК начались обыски, Навального задержали
В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
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В Свердловской области загорелись два ангара на площади 5 тыс. метров
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В Благовещенске после большого ремонта открылась детская стоматология
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В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
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Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду
В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
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Создатели «Союза спасения» не собирались давать оценку декабристам
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Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье
Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.
Происшествия
Школьник с молотком напал на учительницу в Екатеринбурге
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
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Песков рассказал о предпочтениях Путина в Новый год
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Туристка из Японии Айко Ясуда возмутилась словами жителей курильского острова Итуруп, которые встречали гостей фразой «приветствуем вас на нашем острове».
Авто
В РФ выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева после операции рассказала о порванном грудном импланте
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут почти на два километра
Высоту орбиты МКС в пятницу увеличат почти на два километра с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13».
Общество
Неизвестные подожгли могилу Децла
На могиле рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) произошло возгорание.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян
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Найдены возможные останки убитой историком Соколовым аспирантки СПбГУ
В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»
Армия и оружие
Американцы заблокировали российский военный патруль в Сирии
Российский военный патруль из семи транспортных средств был задержан американцами в сельской местности Габшаш.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Политика