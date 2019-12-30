Экономика

Боровичские ВедомостиБоровичские ВедомостиЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года

Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года.
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МРОТ, пенсии и пособия. Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

Аргументы и Факты16:01

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года

Боровичские Ведомости28 декабря в 08:35

Главные законодательные изменения, которые вступят в силу с 1 января 2020 года

Народные новости02:40

Рост материнского капитала и электронные трудовые книжки: что ждет россиян в 2020 году

Вести.Ru02:05

Что изменится в России c 1 января 2020 года

РИА Новости05:20

Какие изменения ждут россиян с января 2020 года?

Газета Единство28 декабря в 03:01

Что изменится в жизни россиян с января 2020 года из-за новых законов

Невские Новости28 декабря в 01:43
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Происшествия

В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
РИА Новости 12:32
Авто

Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 03:27
Шоу-бизнес

Бузова улетела с возлюбленным блогером на отдых в Куршевель

Певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась со своей новой пассией блогером Давидом Манукяном на отдых в Куршевель.
Life.ru вчера в 09:28
Общество

В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России

Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Газета.Ru 06:54
Происшествия

Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы

Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
РБК 14:00
Наука

Ученые: некачественный сон может повысить риск фиброза легких

Ученые выяснили, что люди, которые спят слишком мало, или слишком много одинаково рискуют заболевать фиброзом легких в два-три раза чаще.
Мойка78 18:31
Спорт

Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе

RT на русском 15:12
Шоу-бизнес

Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату

Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Вечерний курьер 28 декабря в 13:39
Фигурное катание

Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве

Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
ИА Удмуртия 07:08
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признал вину в неуставных отношениях

Вести.Ru 05:11
Политика

«Газпром» подписал мировое соглашение с Украиной

Российская корпорация «Газпром» подписала мировое соглашение с Украиной в инвестиционном арбитраже.
News.ru 07:55
Культура

Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве

Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
РИА Новости 28 декабря в 00:30
Шоу-бизнес

Наргиз ответила на обвинения в ненависти к России

Infox.ru 12:32
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 23 декабря в 19:02
Происшествия

Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске

Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Известия 12:16
Футбол

«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту

«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Soccer.ru 15:29
Гаджеты

Появились первые рендеры смартфона Google Pixel 4a

Инсайдеры опубликовали первые рендеры нового смартфона Google Pixel 4a, согласно которым гаджет будет оснащен дисплеем диагональю в 5,7 или 5,8 дюймов.
iReactor 28 декабря в 22:58
Здоровье

Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации

Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
News.ru 05:57
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
РИА Новости 11:12
Культура

Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
РИА Новости 16:54
Происшествия

СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
RT на русском 09:39
Общество

Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе

Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Aobe.ru 21:57
Армия и оружие

МИД призвал «Хезболлу» и США воздержаться от ударов в Сирии и Ираке

МИД РФ назвал удары между "Хезболлой" и США в Сирии и Ираке неприемлемыми и призвал воздержаться от дальнейших подобных шагов.
РИА Новости 10:45
Кино

Кевин Файги раскрыл подробности развития киновселенной Marvel

Культуромания 06:18
Армия и оружие

Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией

Недалеко от границы с Иорданией в населенном пункте Нада провинции Дераа (Деръа) российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с фондом Ахмада Кадырова провел гуманитарную акцию для местных жителей.
Rusvesna.su 20:08
Происшествия

Алтайские полицейские изъяли 19 тысяч литров опасного алкоголя

Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь – табак" За 12 дней стражи правопорядка Алтайского края конфисковали 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 250 тысяч пачек сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
АМИТЕЛ 09:55
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru 19:43
Шоу-бизнес

Кристину Асмус госпитализировали на скорой

Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Московский Комсомолец вчера в 11:40
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru 21:09
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва 02:22
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