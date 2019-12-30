Экономика
Боровичские ВедомостиЧто изменится в жизни россиян с января 2020 года
Программа действует в России с 2007 года и продлится до 2021-го. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд рублей на общее финансирование программы, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года.
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Что изменится в жизни россиян с января 2020 года из-за новых законов
Невские Новости28 декабря в 01:43
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Происшествия
В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу задержанного сотрудниками ФСБ Никиты Семенова, которого подозревают в подготовке теракта, планировавшегося в новогодние праздники в Петербурге, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Шоу-бизнес
Бузова улетела с возлюбленным блогером на отдых в Куршевель
Певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась со своей новой пассией блогером Давидом Манукяном на отдых в Куршевель.
Общество
В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России
Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
Происшествия
Шесть человек пострадали в аварии с трамваем на севере Москвы
Шесть человек, включая двоих детей, пострадали при столкновении грузовика с трамваем на севере Москвы.
Наука
Ученые: некачественный сон может повысить риск фиброза легких
Ученые выяснили, что люди, которые спят слишком мало, или слишком много одинаково рискуют заболевать фиброзом легких в два-три раза чаще.
Спорт
Ласицкене назвала ответ ВФЛА на открытое письмо неуважением к себе
Шоу-бизнес
Лицо сына Елены Яковлевой перекосило после сведения тату
Денис Шальных, сын Елены Яковлевой, который надумал удалить татуировки с лица, прошел еще одну болезненную процедуру.
Фигурное катание
Алина Загитова встретит Новый год с семьей в Москве
Знаменитая фигуристка из Удмуртии Алина Загитова отметит Новый год в кругу семьи в Москве.
Политика
«Газпром» подписал мировое соглашение с Украиной
Российская корпорация «Газпром» подписала мировое соглашение с Украиной в инвестиционном арбитраже.
Культура
Премьера шоу «Спящая красавица» с Навкой и Загитовой прошла в Москве
Мировая премьера ледового шоу "Спящая красавица: легенда двух королевств" с участием олимпийских чемпионок по фигурному катанию Татьяны Навки и Алины Загитовой прошла в пятницу вечером в московском дворце "Мегаспорт".
Космос
Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры
Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
Происшествия
Мужчина напал на полицейских с ножом в Новосибирске
Два сотрудника правоохранительных органов получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 30 декабря.
Футбол
«Челси» не может договориться с Абрахамом по новому контракту
«Челси» хочет договориться с нападающим Тэмми Абрахамом по новому контракту, однако переговоры зашли в тупик.
Гаджеты
Появились первые рендеры смартфона Google Pixel 4a
Инсайдеры опубликовали первые рендеры нового смартфона Google Pixel 4a, согласно которым гаджет будет оснащен дисплеем диагональю в 5,7 или 5,8 дюймов.
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
Политика
Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне
Мосбахер назвала Польшу жертвой конфликта. "Именно Гитлер и Сталин согласились начать Вторую мировую войну", - написала посол в твиттере.
Культура
Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".
Происшествия
СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в связи с заявлением пациентки больницы в Москве.
Общество
Жених в Китае отомстил неверной невесте на их свадьбе
Жених в китайской провинции Фуцзянь разоблачил неверную невесту во время свадебной церемонии прямо перед гостями.
Армия и оружие
МИД призвал «Хезболлу» и США воздержаться от ударов в Сирии и Ираке
МИД РФ назвал удары между "Хезболлой" и США в Сирии и Ираке неприемлемыми и призвал воздержаться от дальнейших подобных шагов.
Кино
Кевин Файги раскрыл подробности развития киновселенной Marvel
Армия и оружие
Сирия: Армия России добралась до границы с Иорданией
Недалеко от границы с Иорданией в населенном пункте Нада провинции Дераа (Деръа) российский Центр по примирению враждующих сторон совместно с фондом Ахмада Кадырова провел гуманитарную акцию для местных жителей.
Происшествия
Алтайские полицейские изъяли 19 тысяч литров опасного алкоголя
Подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь – табак" За 12 дней стражи правопорядка Алтайского края конфисковали 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции и 250 тысяч пачек сигарет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Общество
Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус госпитализировали на скорой
Актриса Кристина Асмус сообщила, что попала в больницу. Слишком большое количество работы в последнее время подорвало силы артистки.
Политика
Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»
Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Театры
Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»
Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.