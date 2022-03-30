ИзвестияЧто изменится в жизни россиян с 1 апреляЧто изменится в жизни россиян с 1 апреля.ТелепортВ начале месяца пройдет традиционная индексация социальных пенсий.ИзвестияС 1 апреля стартует действие новых выплат для семей, где есть дети от 8 до 16 лет.Наша версияСБП Банки обяжут обеспечить возможность использовать мобильное приложение для переводов от физических лиц юридическим лицам и ИП через систему быстрых платежей.Алтайская правдаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияАБНВечерняя МоскваВести ПодмосковьяВЛуки.руЗаря КубаниMagadanMedia.ruKrasnodarMediaTatCenterРамблерКраснодарские известияКурьер. Среда. БердскГлагоLDP.RUDailyУчительская газетаSakhaPress.ruТульская служба новостейФАНГород на БиреМолодежная газета (Уфа)Сиб.фмВятка-На-СетиБайкал Медиа КонсалтингПодробнее о событииКак изменится жизнь россиян с 1 апреля 2022 годаСиб.фм06:18Налоговые льготы, индексация пенсий и перерасчет выплат: что изменится с апреля 2022 годаPRO Город Кирово-Чепецк28 марта в 08:34Что изменится в жизни россиян с 1 апреляМосковский Комсомолец18:08Пенсии, «детские» выплаты и ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с апреля?Аргументы и Факты17:05Какие законы вступают в силу в апреле?Набат28 марта в 21:00Индексация пенсий, детский кешбэк и налоговые льготы: что изменится в апреле 2022 годаPro Город Киров28 марта в 10:00Пенсии и социальные выплаты россиян изменятся с 1 апреляАБН03:44Показать ещёОценить10Поделиться