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Что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Что изменится в жизни россиян с 1 апреля.
Телепорт
В начале месяца пройдет традиционная индексация социальных пенсий.
Известия
С 1 апреля стартует действие новых выплат для семей, где есть дети от 8 до 16 лет.
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СБП Банки обяжут обеспечить возможность использовать мобильное приложение для переводов от физических лиц юридическим лицам и ИП через систему быстрых платежей.
Алтайская правда

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Как изменится жизнь россиян с 1 апреля 2022 года
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