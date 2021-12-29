Будьте в Плюсе

Что изменится в жизни россиян с 1 января

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в январе 2022 года и коснутся многих россиян.
ТАСС
1 января Увеличение МРОТ Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц.
Государственная Дума РФ
Рост маткапитала Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции.
Государственная Дума РФ
Назначение пенсии по инвалидности без заявления Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке.
Государственная Дума РФ

Подробнее о событии

Что поменяется в жизни россиян с 1 января
РЕН ТВ20:35
Самые важные законы, которые изменят жизнь россиян в 2022 году. Инфографика
АМИТЕЛ19:03
«Новогодние подарки»: Граждан РФ в 2022 г. ожидает увеличение МРОТ и прожиточного минимума
Banki Loans27 декабря в 00:21
Пенсии, МРОТ и рост акцизов: что изменится в жизни россиян с начала 2022 года
Актуальные комментарии27 декабря в 04:39
В 2022 году вступят в силу важные социальные законы
НИА-Кубань27 декабря в 02:09
Какие законы вступят в силу в Башкортостане в январе 2022 года?
Собака.ru27 декабря в 01:28
Какие законы вступают в силу в январе
Государственная Дума РФ28 декабря в 02:30

Интересное

На Украине приостановили работу над вакциной от коронавируса

На Украине ученые приостановили работу над вакциной от COVID-19 в связи с отсутствием финансирования.
Российская газета21:40

Предприятие Роскосмоса провело испытание двигателя для нового разгонного блока «Ангары»

Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко" Роскосмоса) провел первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1 для нового разгонного блока ракета "Ангара-А5".
ТАССвчера в 14:16

Rimac Nevera — новая версия гиперкара

В Сети появлялись слухи о том, что в компании активно работают над созданием нового гиперкара, однако, информация не подтверждалась.
Car.ru21:55

Белый дом: телефонный разговор Путина и Байдена состоится в 23:30 по московскому времени

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 23:30 по московскому времени.
Lenta.ru22:04

Экс-посол США в Ираке Форд: процесс над Саддамом Хусейном прошел с нарушениями

Трибунал над бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном, в результате которого политика приговорили к смертной казни, проходил с нарушениями.
Lenta.ruвчера в 07:57

Сборной России засчитали техническое поражение в матче со Словакией на МЧМ-2022

Сборной России по хоккею засчитали техническое поражение со счётом 0:1 в матче группового этапа против команды Словакии на молодёжном чемпионате мира-2022 Этот матч был отменён из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды.
Legalbetвчера в 13:53

Свидетели по делу Магамадова и Исаева поставили под сомнение документы следствия

На заседании суда 29 декабря по делу Салеха Магамадова и Исмаила Исаева свидетели заявили, что показания, приобщенные к делу, они давали не самостоятельно, а подписали уже готовый текст, которые дали следователи, сообщает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на пресс-секретаря Кризисной группы "СК SOS".
Кавказский узел21:46

Юрист Захаров сообщил, что россияне с 1 января получат налоговый вычет за занятие спортом

Речь идет о социальном налоговом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, который можно получить с 1 января 2022 года.
РИА Новости20:19

ПФР в 2022 году расширит перечень мер соцподдержки россиян и упростит получение выплат

Пенсионный фонд назвал выплаты, которые будет предоставлять гражданам вместо органов соцзащиты и Роструда с 2022 года, сообщается на сайте ПФР.
РИА Новости20:54

Tesla выпустила новое обновление программного обеспечения для мультимедийной системы

К другим обновлениям для информационно-развлекательной системы относится и новая система навигации, которая позволяет клиентам скрывать детали карты для лучшего вида.
CarsWeek.ruвчера в 00:14