Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения "НПО Энергомаш им. академика В. П. Глушко" Роскосмоса) провел первые испытания кислородно-водородного ракетного двигателя РД-0146Д1 для нового разгонного блока ракета "Ангара-А5".
Сборной России по хоккею засчитали техническое поражение со счётом 0:1 в матче группового этапа против команды Словакии на молодёжном чемпионате мира-2022 Этот матч был отменён из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды.
На заседании суда 29 декабря по делу Салеха Магамадова и Исмаила Исаева свидетели заявили, что показания, приобщенные к делу, они давали не самостоятельно, а подписали уже готовый текст, которые дали следователи, сообщает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на пресс-секретаря Кризисной группы "СК SOS".