В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже.В источнике
Костюм Александра Гавриловича, который висел на даче у матери актера (она умерла несколько лет назад) не подошел для экспертизы, а племянница Абдулова, приехавшая из Смоленска, не является близким родственником звезды, поэтому результаты могут быть неточными.
Акционеры французской нефтяной компании Total практически единогласно поддержали изменение ее названия на TotalEnergies, что должно отражать ее стратегическое преобразование в энергетическую компанию широкого профиля.