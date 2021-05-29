Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Что изменится в жизни россиян в июне

В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже.В источнике
Российская газета
ФАН
Политика Сегодня
НИА-Калининград
Live24
ВЕСТИ: Приморье
Народные новости

Подробнее о событии

Какие изменения ждут россиян с 1 июня

Live2402:01

Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года

ФАН01:03

Ряд июньских нововведений изменят жизнь граждан России

Народные новости00:01

Количество «серых» сим-карт в России уменьшится с 1 июня

Политика Сегодня00:47

Что изменится в жизни россиян в июне

Российская газета23:00
Интересное

В Петербурге нашли внебрачного сына Александра Абдулова

Костюм Александра Гавриловича, который висел на даче у матери актера (она умерла несколько лет назад) не подошел для экспертизы, а племянница Абдулова, приехавшая из Смоленска, не является близким родственником звезды, поэтому результаты могут быть неточными.
StarHit.ruвчера в 10:30

Total меняет название на TotalEnergies

Акционеры французской нефтяной компании Total практически единогласно поддержали изменение ее названия на TotalEnergies, что должно отражать ее стратегическое преобразование в энергетическую компанию широкого профиля.
Коммерсантъвчера в 12:24

Гвардиола заявил, что не покинет «Манчестер Сити» при любом исходе финального матча ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед финалом Лиги чемпионов с «Челси» заявил, что не покинет свой клуб при любом исходе игры.
Спорт-Экспрессвчера в 10:20