Происшествия
Газета.RuОпубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Запись появилась на YouTube-канале СКР. Видео без звука длится около минуты.
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В отношении губернатора Хабаровского края Фургала возбуждено уголовное дело
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