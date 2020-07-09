Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Запись появилась на YouTube-канале СКР. Видео без звука длится около минуты.

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