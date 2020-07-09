Происшествия

Газета.RuГазета.RuОпубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Следственный комитет России обнародовал оперативное видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Запись появилась на YouTube-канале СКР. Видео без звука длится около минуты.
Читать в источнике
Комментировать2,4K

Подробнее о событии

Следственные действия с Фургалом будут проводиться в Москве

RT на русском02:20

Эксперты: Фургал за два года не реализовал экономический потенциал Хабаровского края

ТАСС01:42

Главные новости к утру 9 июля

Коммерсантъ00:09

Мэрия Хабаровска не получала заявок на митинг за Фургала

РИА Новости00:46

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:51

Это грустно и неприятно, если это политические игры

Хабаровский край сегодня00:00

В отношении губернатора Хабаровского края Фургала возбуждено уголовное дело

Московский Комсомолецвчера в 19:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 02:57, Ашберн
Экономика

В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров

С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
2
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
148
Путешествия

Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты

«В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)», — приводит текст документа «РИА Новости» в четверг, 9 июля.
Известия вчера в 22:51
2
Авто

Маск заявил о скором создании полностью автономных автомобилей

Cnbc / Keystone Press Agency Американская компания Tesla в скором времени создаст автомобиль с технологией полной автоматизации.
РЕН ТВ 02:15
1
Общество

Ограничение продажи алкоголя снимут в Красноярском крае

В Красноярском крае планируют снять ограничение продажи алкоголя. Оно действовало с начала апреля.
Известия вчера в 10:48
40
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
36
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
2
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Политика

Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
3,8K
Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
298
Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
183
Экономика

«Яндекс.Лавка» отправляется на полки

В случае с СТМ исключаются траты на маркетинг и за выход на полку ритейлера.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
6
Общество

В результате протестов в Белграде пострадали 10 полицейских

ТАСС вчера в 18:18
811
Происшествия

СК назвал задержание Фургала работой по декриминализации Дальнего Востока

Губернатора Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств, проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области, говорится в сообщении Следственного комитета.
РБК 02:28
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн

Вашингтон, 9 июля 2020, 04:24 — REGNUM Всего в мире по данным на утро 9 июля новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 заразились более 12 млн человек.
REGNUM вчера в 21:24
7
Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски

BFM.ru 00:21
208
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Происшествия

Директор Приморского океанариума задержан по подозрению в коррупции

Коммерсантъ 00:58
79
Культура

The CW толерантный: новой Бэтвумен станет темнокожая актриса

Актриса в сериале телеканала The CW наденет костюм Бэтвумен, но в качестве совершенно новой героини Райан Уайлдер, сообщает «Канобу».
Moi-portal.ru 01:15
Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
5
Технологии

Более 50 ангиографов Москвы подключат к единому цифровому сервису

В четырех столичных стационарах ангиографическое оборудование подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:22
3
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
491
Авто

Haval показала официальные изображения нового Haval H6

На родине марки, в Китае, компания уже два раза меняла поколение модели и вот сегодня были представлены официальные фотографии третьей по счету генерации Haval H6.
SpeedMe 07 июля в 04:20
25
Происшествия

В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских

Индийская полиция в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на прошлой неделе.
Известия 01:55
4
Технологии

«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России

«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
153
Футбол

Павлюченко вошел в число лучших нападающих «Тоттенхэма»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вошёл в рейтинг лучших нападающих "Тоттенхэма".
Pravda.Ru 02:40
Общество

Собчак задержали за участие в несанкционированной акции в Москве

Скандальную телеведущую Ксению Собчак задержали за участие в несанкционированной акции на Лубянке в Москве.
Народные новости 07 июля в 13:37
1,2K
Здоровье

Число случаев коронавируса на Украине превысило 50 тысяч

Ранее «СП» сообщала, что в Белоруссии по состоянию на 7 июля в стране было зафиксировано 64003 случая коронавируса COVID-19.
Свободная Пресса вчера в 03:20
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

ToDay News Ufa вчера в 23:49
703
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Иванович Фургал
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Хабаровского края с 28 сентября 2018 года. Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации V, VI, VII созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное