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Что известно о студентке, сбившей детей на «Мазде»: родные из ФСБ

Как удалось выяснить «МК», студентка находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок.
Московский Комсомолец
Отец – личный водитель высокопоставленного чиновника.
Московский Комсомолец
В роковую пятницу Башкирова ехала купаться.
Московский Комсомолец
После аварии с Башкировой случилась истерика.
Рамблер

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Стали известны подробности о семье сбившей детей в Москве студентки

News.ru18:25

СМИ: Родственники сбившей троих детей автоледи связаны с ФСБ

Рамблервчера в 12:52

Что известно о студентке, сбившей детей на «Мазде»: родные из ФСБ

Московский Комсомолецвчера в 10:32
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Интересное

В Нижегородском институте эпидемиологии выявили активный против COVID-19 штамм лактобацилл

Штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции, выявили специалисты Государственного научного центра "Вектор" и Нижегородского института имени Блохиной, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости21:23

Вирусолог Сергей Нетесов рассказал об изменениях в симптоматике у болеющих COVID-19

Среди болеющих коронавирусом участились желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса стало встречаться реже, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.
РИА Новости19:44