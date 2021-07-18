Штамм лактобацилл, активных против коронавирусной инфекции, выявили специалисты Государственного научного центра "Вектор" и Нижегородского института имени Блохиной, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Среди болеющих коронавирусом участились желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса стало встречаться реже, сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов.