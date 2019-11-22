Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceЧто может ослабить рубль к концу года

На наш взгляд, рубль сохранит склонность к умеренному ослаблению до конца года — ожидаем курс рубля в конце 2019 года на уровне 64,3-65,5. Основными факторами воздействия на рубль в этот период будет сезонность, а также общий настрой рынков в отношении переговорного процесса США и Китая в торговой плоскости.
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с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Практически все эксперты по мере приближения конца года привели свои прогнозы к этому диапазону.
РБКвчера в 22:00

Подробнее о событии

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64-65 рублей за доллар

Эхо Москвы01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

REGNUM01:19

Эксперты предупреждают об ослаблении рубля к Новому году

Говорит Москвавчера в 23:59

Эксперты предрекли рублю ослабление к Новому году

Газета.Ruвчера в 23:36

Рублю предсказали ослабление до конца 2019 года

Московский Комсомолец01:19

Эксперты ожидают ослабление рубля к Новому году

News.ruвчера в 22:44
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Общество

Депутат Горелкин отозвал законопроект о значимых интернет-ресурсах

Депутат Госдумы Антон Горелкин сообщил в своем Telegram-канале, что отозвал из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах.
Ведомости 05:03
Общество

Уволилась врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей

Ранее телеграм-канал Baza написал, что увольнение связано с тем, что она дала положительный отзыв на новый порядок медосмотра для водителей.
Дождь вчера в 11:38
Фигурное катание

Тарасова восхитилась победным прокатом Косторной

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась победным прокатом российской фигуристки Алены Косторной в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 05:17
Происшествия

Выброшенный бурей на мель танкер в Одессе сняли на видео

Танкер «Делфи», который ранее сорвало с якоря вблизи Одессы, штормом выбросило на берег.
Lenta.ru 05:04
Общество

СМИ сообщили о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Piter.tv вчера в 02:32
Политика

Путин призвал расширить линейку беспилотников и лазерных систем

"Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя", - сказал Путин на заседании Совбеза.
РИА Новости 06:19
Политика

Песков: расследование ЧП под Северодвинском не может быть публичным

Расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в августе на полигоне под Северодвинском, может носить исключительно закрытый характер, так как речь идет об испытании нового вооружения.
ТАСС 04:46
Армия и оружие

Путин заявил о предотвращении исхода боевиков из Сирии в Россию

Удалось предотвратить массовый исход боевиков из Сирии в Россию, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседания СБ России.
RT на русском 06:24
Общество

Между Крымом и Турцией восстановлено паромное сообщение

Директор «Южного регионального центра поддержки экспорта» Наталья Серова сообщила о возобновлении между Крымом и Турцией паромного сообщения, которое было прекращено в 2017 году.
RT на русском 05:45
Общество

Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
РБК 04:33
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали операции по возврату Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины.
Lenta.ru 04:26
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Общество

Прокуратура увидела рост насилия со стороны командиров в армии

В российской армии зафиксировали рост насилия в отношении подчиненных со стороны командиров.
РБК 06:22
Происшествия

У саратовца из глаза достали трехсантиметрового червя

Врачи в Подмосковье достали из глаза жителя Саратова трехсантиметрового червя.
Московский Комсомолец 04:52
Экономика

Курченко получил отсрочку по долгу за уголь Донбасса

«Внешторгсервис» (ВТС), находящийся под операционным контролем бизнесмена Сергея Курченко, получил отсрочку на два года по выплате долга перед промышленными предприятиями и угольными шахтами самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик (ЛНР и ДНР).
РБК 04:31
Футбол

Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 20 ноября в 06:40
Происшествия

Аспирант МГУ выпал из окна общежития

Аспирант МГУ Дмитрий Николаенко выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru 01:43
Экономика

Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам

Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Life.ru 20 ноября в 16:40
Политика

Сотрудник ФБР подозревается в подделке документа по «российскому делу»

Одного из бывших юристов ФБР обвиняют во внесении изменений в документ, связанный со слежкой за советником президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании 2016 года, сообщает CNN.
Газета.Ru 05:43
Общество

Кабмин утвердил антитабачную концепцию до 2035 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев своим распоряжением утвердил Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции на период до 2035 года.
Российская газета 05:56
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru 03:15
Футбол

Алексей Миранчук попал на обложку Tuttosport

На обложке известной итальянской газеты Tuttosport оказался футболист «Локомотива» Алексей Миранчук, в приобретении которого заинтересован туринский «Ювентус».
ProstoProSport 03:59
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском 04:15
Политика

Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 19 декабря

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщил Кремль.
Коммерсантъ 04:51
Происшествия

В Твери завели дело после смерти врача из-за неправильного диагноза

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти местного врача, которой медики не сумели диагностировать инфаркт.
Газета.Ru 05:24
Авто

Назван тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян

Главный аналитик Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля в России.
Автоновости дня вчера в 21:39
Происшествия

Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей

RT на русском вчера в 23:53
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Политика

Захарова пошутила о пропавших с украинских кораблей унитазах

Алтапресс 05:37
Экономика

В России аптеки начали продавать лекарства в кредит

По данным Frank RG, в 2018 году pos-кредитование в России выросло на 20%, а к 1 июля 2019 года портфель pos-кредитов, выданных российскими банками, достиг 258 млрд рублей, заявил представитель "Самсон-фармы".
Интерфакс 02:38
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