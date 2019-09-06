Энергетика
RT на русскомЧто может повлиять на стоимость нефти осенью
С наступлением осени мировые цены на нефть частично восстановили свои позиции после серьёзного падения в августе. Аналитики подчёркивают, что турбулентность на рынке сырья связана с торговыми войнами и санкционным давлением в отношении Ирана.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:33, Вашингтон
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье
Петербургский дневник вчера в 17:45
Теннис
Сафин о шансах Медведева в финале US Open и превосходстве над Надалем
RT на русском 09:30
Наука
Впервые изображена структура, объединяющая частицу и античастицу
Майорановскими фермионами могут считаться любые частицы, которые одновременно проявляют свойства своих же античастиц, то есть имеют противоположные по знаку электрический и цветовой заряды и некоторые квантовые числа.
Naked Science 03 сентября в 20:02
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Экономика
«Транснефть» ответила на предложения Шредера по контролю качества нефти
Компания «Транснефть» не согласилась с идеей «Роснефти» в обязательном порядке привлекать независимых экспертов для контроля качества нефти в трубопроводах.
РБК 15:29
Фигурное катание
Фигуристка Трусова выполнила три четверных прыжка в одной программе
Российская фигуристка Александра Трусова выполнила три четвертных прыжка в произвольной программе на контрольных прокатах сборной РФ.
Life.ru 17:10
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском 15:49
Происшествия
У берегов штата Джорджия перевернулось судно
Грузовое судно перевернулось в воскресенье у атлантического побережья американского штата Джорджия, судьба четырех членов команды остается неизвестной.
ТАСС 18:21
Гаджеты
Huawei представила первый интегрированный мобильный чип 5G
На выставке IFA 2019 в Берлине, Huawei представила свой первый интегрированный мобильный чипсет Kirin 990 5G.
Megaobzor.com 02:09
Политика
Пушков назвал лицемерным признание Катамадзе в любви к россиянам
Член Совета Федерации Алексей Пушков уличил в лицемерии грузинскую певицу Нино Катамадзе, которая призналась в любви к российским слушателям после отмены своего концерта.
Российская газета 13:58
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Происшествия
На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
Армия и оружие
«Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя»
В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
Lenta.ru 17:18
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Кино
В Анапе объявили победителей фестиваля «Киношок»
В Анапе состоялась церемония закрытия XXVIII Открытого фестиваля «Киношок», во время которой были объявлены его победители.
Ридус 16:00
Политика
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого оба лидера обсудили обмен заключенными и вопрос урегулирования ситуации в Донбассе, сообщили в Кремле.
Известия вчера в 16:03
Политика
Эмира Кувейта госпитализировали в США
В США госпитализирован эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах для проведения медицинского обследования.
News.ru 13:50
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Причиной стало положение в Конституции Украины, не дающее такой возможности. Ополченца допросили, но от сделки со следствием он отказался.
BFM.ru 12:51
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском 18:51
Наука
Яйца плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ
Яйца-личинки плоских червей-паразитов помешали заразиться вирусом ВИЧ, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала PLoS Pathogens.
Ugpressa.ru 16:51
Авто
Приведение в порядок автомобиля после ДТП
При попадании в серьезную аварию с большими повреждениями может даже встать вопрос о целесообразности проведения ремонтных работ.
Car.ru 13:34
Политика
Экс-губернатор Южной Каролины поборется за пост президента США
Бывший губернатор штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд, заявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.
News.ru 17:52
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева учит годовалую дочь плаванию
Что правда, учит годовалую дочь телеведущей Леры Кудрявцевой не она сама, а профессиональный тренер.
Bimru.ru 14:28
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда 16:16