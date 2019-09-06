Энергетика

RT на русскомRT на русскомЧто может повлиять на стоимость нефти осенью

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С наступлением осени мировые цены на нефть частично восстановили свои позиции после серьёзного падения в августе. Аналитики подчёркивают, что турбулентность на рынке сырья связана с торговыми войнами и санкционным давлением в отношении Ирана.
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Что может повлиять на стоимость нефти осенью

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