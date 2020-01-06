Энергетика
RT на русскомЧто может произойти с ценами на нефть в 2020 году
«Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.
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В 2020 году в России прогнозируется сверхвыгода от роста цен на нефть и металлы
RT на русскомвчера в 07:56
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