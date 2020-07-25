Кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых, так необходимый для здоровой работы мозга и всего организма.

с чего всё началось

Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала альтернативу утреннему кофе. По словам медика, россияне могут заменить любимый напиток не менее эффективным, но гораздо полезным продуктом. Речь идет о кофейных зернах в шоколаде.

Что может заменить чашку кофе для бодрости, сказала нейропсихолог

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