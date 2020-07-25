Общество
МедиаПотокЧто может заменить чашку кофе для бодрости, сказала нейропсихолог
Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала альтернативу утреннему кофе. По словам медика, россияне могут заменить любимый напиток не менее эффективным, но гораздо полезным продуктом. Речь идет о кофейных зернах в шоколаде.
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с чего всё началось
Кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых, так необходимый для здоровой работы мозга и всего организма.Радио Sputnikвчера в 21:00
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По данным издания Autoblog, в 2021 году Mercedes-Benz выпустит новую модель CLE.
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Полисы ОСАГО для авто старше трех лет не делают без прохождения техосмотра, однако из-за пандемии COVID-19 власти позволили автомобилистам временно оформлять страховку без диагностической карты.
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
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