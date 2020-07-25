Общество
МедиаПотокЧто может заменить чашку кофе для бодрости, сказала нейропсихолог
Нейропсихолог Ирина Хвингия назвала альтернативу утреннему кофе. По словам медика, россияне могут заменить любимый напиток не менее эффективным, но гораздо полезным продуктом. Речь идет о кофейных зернах в шоколаде.
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с чего всё началось
Кофе, чай или кофейные зерна в шоколаде дают лишь временный эффект, но не заменяют полноценный отдых, так необходимый для здоровой работы мозга и всего организма.Радио Sputnikвчера в 21:00
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Пропавший в Подмосковье олимпийский чемпион по борьбе найден мертвым
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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов досрочно победил бойца Александра Емельяненко на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107.
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Уже полностью готов к прокату полнометражный фильм «Мажор», главную роль в котором исполняет Павел Прилучный.
Live24 05:39
Происшествия
При преодолении Керченского пролива затонула бронемашина
Коммерсантъ 05:47
Общество
Посол Азербайджана в РФ призвал прекратить беспорядки и уличные драки
Посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглы обратился к соотечественникам из-за беспорядков в Москве и Подмосковье.
Коммерсантъ 03:56
Политика
В Киргизии объявили 30 июля днем траура по погибшим из-за коронавируса
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране 30 июля пройдет день национального траура по гражданам, умершим в результате заражения коронавирусом.
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Финансы
ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей
ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.
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Общество
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ТАСС 02:20
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Общество
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В России за прошедшие сутки выявили 5871 нового заболевшего коронавирусной инфекцией, общее число зараженных выросло до 806 720 человек.
РБК 04:11
Кино
Уровень жестокости в экранизации Mortal Kombat не уступит игре
Премьера состоится 15 января 2021 года. Британский актер Льюис Тан рассказал, какой будет экранизация видеоигры Mortal Kombat.
Piter.tv 23 июля в 08:01
Религия
Отец Сергий объявил, что захваченный монастырь не принадлежит РПЦ
ИА Красная Весна 05:43
Происшествия
В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек
В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru вчера в 11:51
Армия и оружие
Меркель предотвратила вооруженный конфликт между Турцией и Грецией
Конфликт между Грецией и Турцией существует уже давно. Турция озабочена запасами природного газа в Восточном Средиземноморье.
Evo-rus.com вчера в 02:29
Происшествия
Девять человек задержаны после драк армян и азербайджанцев в Москве
ТАСС уточняет со ссылкой на полицию, что речь идет об участниках столкновений между армянами и азербайджанцами, произошедших в Москве накануне.
РБК 05:44
Происшествия
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РИА Новости 02:41
Политика
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК вчера в 00:19
Футбол
«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
"Ривер Плейт" не принял первое предложение ЦСКА о покупке хавбека Хорхе Карраскаля.
Vprognoze.ru вчера в 22:07
Авто
Завод полного цикла в Калининграде начнет выпуск BMW в 2021 году
Автотор готовится расширить свои производственные площади: к уже действующим корпусам в поселке имени А. Космодемьянского недалеко от Калининграда должен добавится еще один, для производства автомобилей BMW по полному циклу.
За рулем вчера в 12:35
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СК завёл два новых дела о фотографиях нацистов в «Бессмертном полку»
Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 05:49
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
Предположительно, с 2024 года «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород.
Live24 вчера в 09:05
Здоровье
Врачи назвали долгосрочные последствия коронавируса для разных органов
Перенесенный коронавирус влияет не только на легкие, но и вызывает целый список долгосрочных последствий, среди которых сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
Рамблер вчера в 00:28
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе в Ленинградской области
Три человека погибли в аварии на автодороге Сижно - Будилово - Осьмино в Ленинградской области.
ТАСС 04:01
Происшествия
К поискам пропавшего под Симферополем ребенка привлекли водолазов
Более 500 человек привлечены к поискам пропавшего трехлетнего ребенка в Симферопольском районе Республики Крым, водолазы обследуют пруды и озеро, территорию обследуют с помощью дронов, сообщила в субботу ТАСС региональный представитель поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Наталья Кропочева.
ТАСС 01:57
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Политика
Климкин призвал сделать Крым проблемой для России
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин призвал Киев создать из Крыма внутреннюю и внешнюю проблему для России.
Газета.Ru 02:29
Авто
Компания Haval обновила кроссоверы F7 и F7x
Letnews.ru 23 июля в 03:25
Шоу-бизнес
Подруга «танцующего миллионера» оригинально показала беременный животик
7Дней.ру 23 июля в 18:30