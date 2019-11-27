Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, такая встреча становится всё более вероятной.

Отдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже

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