Политика
REGNUMОтдельная встреча Путина с Зеленским может пройти в Париже
В ходе «нормандского саммита» в Париже может произойти отдельная встреча Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского, сообщил 27 ноября журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, такая встреча становится всё более вероятной.
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с чего всё началось
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Интерфакс08:06
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Путин и Зеленский могут встретиться один на один в ходе саммита в «нормандском формате»
Комсомольская правда08:24
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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