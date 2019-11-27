Политика
BFM.ruВ Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.Интерфакс08:06
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