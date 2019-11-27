Политика

BFM.ruBFM.ruВ Кремле допустили встречу Путина с Зеленским в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.
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Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на полях "нормандского саммита" в Париже, скорее всего, состоится, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Интерфакс08:06

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Путин и Зеленский могут провести встречу в Париже

РИА Новости11:58

В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским

РБК09:29

Президенты России и Украины, по некоторым данным, проведут отдельную встречу в рамках саммита «нормандской четверки»

Эхо Москвывчера в 17:05

Ушаков заявил, что Путин и Зеленский могут провести отдельную встречу 9 декабря в Париже

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В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Зеленского в Париже

RT на русском08:15

Ушаков назвал вероятной отдельную встречу Путина и Зеленского в Париже

Интерфакс08:06

Ушаков допустил двустороннюю встречу Путина и Зеленского на саммите в Париже

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
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«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Lenta.ru вчера в 18:39
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