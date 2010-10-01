Общество
REGNUMЧто подтолкнуло операторов сотовой связи в РФ повысить тарифы
Соблюдение новых требований российского законодательства, «пакет Яровой» и развитие ИТ-инфраструктуры в новой реальности подтолкнули ведущих операторов сотовой связи к увеличению инвестиций в техническую инфраструктуру и высокотехнологические решения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя решение сотовых операторов о повышении тарифов.
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