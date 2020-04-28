Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
После введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса воспользоваться билетами на самолеты не смогли более миллиона россиян. За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки. Разберемся, стоит ли на это соглашаться.В источнике
С чего всё начиналось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
Российская газета вчера в 10:36