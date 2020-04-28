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Российская газетаРоссийская газета
Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы
Моя Москва.онлайн
  • Городовой0:58
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После введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса воспользоваться билетами на самолеты не смогли более миллиона россиян. За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки. Разберемся, стоит ли на это соглашаться.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.
РБК 02:00
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«Аэрофлот» будет предлагать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

РИА Новости 05:09
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«Аэрофлот» предложил заменить возврат денег за отмену рейсов на ваучеры

REGNUM 04:37
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Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

Российская газета вчера в 10:36
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