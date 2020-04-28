Коронавирус
Российская газетаЧто получат пассажиры за отмененные авиарейсы
После введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса воспользоваться билетами на самолеты не смогли более миллиона россиян. За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
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