Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЧто получат пассажиры за отмененные авиарейсы

После введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса воспользоваться билетами на самолеты не смогли более миллиона россиян. За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
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«Аэрофлот» предложил использовать ваучеры взамен денежной выплате за отмену рейсов

Компания02:43

Что получат пассажиры за отмененные авиарейсы

Российская газетавчера в 10:36

«Аэрофлот» поддержал идею ваучеров вместо возврата денег за отмену рейсов

РБК02:00

Вместо возврата денег за билеты «Аэрофлот» хочет выдавать ваучеры

URA.Ru02:24
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Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

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Клип Skibidi стал самым просматриваемым российским видео на YouTube

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Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

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Новак назвал срок стабилизации цен на нефть

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РИА Новости 02:48
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Космос

Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля

РЕН ТВ 27 апреля в 06:20
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Политика

Владимир Путин распорядился продлить нерабочие дни до 11 мая

В России удалось затормозить распространение коронавируса.
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Общество

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Каждый день анализы берут у более чем 25 тысяч человек. Их осуществляют в федеральных, частных и городских лабораториях.
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Общество

Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 28 апреля в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении режима нерабочих дней до 12 мая.
Известия вчера в 23:09
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Общество

США профинансируют проекты, рассказывающие о «тирании СССР» в Венгрии

В ведомстве пояснили, что реализация проектов направлена на признание фактов человечности и неповиновения нацистам, а также актов «жестокости и коллаборационизма», которые могли наблюдаться в период холокоста, войны и при «тирании Советского Союза».
Вечерняя Москва 02:13
Здоровье

Вице-президент США при посещении клиники не счел нужным надеть маску

Вице-президент США Майкл Пенс во время посещения клиники в штате Миннесота во вторник проигнорировал рекомендацию закрыть лицо тканевой маской, поскольку не заражен коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 20:01
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Происшествия

В Башкирии задержана семья умирающего парня

Сообщается, что родных парня увезли в отделение из-за организации несанкционированного пикета.
Evo-rus.com вчера в 10:28
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Кино

К премии «Оскар» впервые допустят показанные фильмы онлайн

Организаторы 93-й премии "Оскар" допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv 01:40
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 07:50
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Происшествия

В Бурятии умер еще один пациент с коронавирусом

РИА Новости вчера в 23:42
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Армия и оружие

Российский «летающий танк» Ка-50 покорил американцев

National Interest рассказал о преимуществах российского вертолета. Российский "летающий танк" покорил американцев.
Piter.tv 02:42
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Политика

Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла

Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
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Политика

Губернатор призвал жителей Самарской области остаться дома на майские праздники

Дмитрий Азаров еще раз обратил внимание на слова Владимира Путина о том, что гражданам в майские праздники следует, как и раньше, по возможности не выходить из дома.
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Общество

Почти половина россиян во время пандемии отказались от алкоголя

Во время пандемии коронавируса почти половина россиян отказались от алкоголя.
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Политика

Пушилин считает, что Зеленский предал Украину

По мнению главы ДНР, Зеленский предал национальное достояние Украины, а, значит, он не имеет морального права говорить о ее территориальной целостности.
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Общество

В Калужской области введен обязательный масочный режим

В Калужской области введен обязательный масочный режим, сообщил и.о. губернатора региона Владислав Шапша.
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Общество

Трамп объяснил высокое количество зараженных коронавирусом в США

По словам политика, все дело в высокоточных тестах Президент США Дональд Трамп объяснил, почему США занимает пер вое место в мире по кол ичеству зараженных коронавирусом.
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Политика

Миронов предложил раздать россиянам по 25000 рублей

Пособие должно быть размером не менее двух минимальных размеров оплаты труда, что составляет порядка 25000 рублей.
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Экономика

13 новосибирских предприятий включены в список системообразующих

Список системообразующих компаний пополнился 13 предприятиями Новосибирской области.
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Общество

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных.
РБК вчера в 23:00
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
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Армия и оружие

В День Победы над Белгородом пролетит военная авиация

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Здоровье

Назрела опасность отказа ряда стран от поставок лекарств в Россию

Отказ некоторых стран от поставок лекарственных препаратов в Россию на фоне пандемии коронавируса может быть опасен для страны, пишет ТАСС со ссылкой на доклад Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения РФ.
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