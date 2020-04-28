Общество
Российская газетаЧто получат пассажиры за отмененные авиарейсы
После введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса воспользоваться билетами на самолеты не смогли более миллиона россиян. За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки. Разберемся, стоит ли на это соглашаться.
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с чего всё началось
Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять «нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме» за отмененные рейсы.РБК02:00
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Общество
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Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 86 новых случаев коронавируса
За сутки в регионе — плюс 86 инфицированных, а общее число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 864.
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Свердловские медики оценили состояние пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии в Свердловской области возросло на два, до 19 человек, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
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Общество
Режим самоизоляции в Калининградской области продлили до 12 мая
Режим самоизоляции в Калининградской области продлен до 12 мая.
ТАСС вчера в 15:30
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Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
В России планируют ввести обязательную регистрацию телефонов
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Общественное телевидение России вчера в 04:55
Здоровье
В Крыму еще десять человек заразились коронавирусом
Глава региона Сергей Аксенов сообщил о выявленных за сутки новых 10 случаях COVID-19 в Крыму, общее число выявленных случаев достигло 89.
РИА Новости 03:26
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Власти Москвы развернут временные госпитали на 10 тыс. коек
Власти Москвы приняли решение начать подготовку к развертыванию временных госпиталей на 10 тыс. коек.
Известия 03:03
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Общество
В Москве выявили 2 220 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2 220, Подмосковье - 686, Санкт-Петербурге - 290, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:49
Политика
Владимир Путин поручил проработать новые меры поддержки для бизнеса
28 апреля Владимир Путин поручил праивтельству РФ подготовить новые меры поддержки для экономики и граждан.
Тульская пресса вчера в 11:56
Кино
На «России» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
Piter.tv вчера в 04:49
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК вчера в 03:48
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
РИА Новости вчера в 12:37
Экономика
Минфин разрешит госзакупки у единственного поставщика до конца года
Минфин внес в правительство проект постановления, разрешающего проводить госзакупки у единственного поставщика до конца 2020 года.
Российская газета 01:55
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В Пермском крае умер восьмой пациент с коронавирусом
Более 2 тысяч человек остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача, у 19 из них подозревается коронавирус.
РИА Новости 03:19
Культура
Путин поздравил с юбилеем актрису Удовиченко
РИА Новости 03:32
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип питерской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Общество
Отельеры Турции отвергли возможность отказа от системы «все включено»
Система «все включено» и шведский стол станутся в отелях Турции.
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Происшествия
В Туле скончался 17-летний подросток с подозрением на коронавирус
Тула, 29 апреля 2020, 11:03 — REGNUM 17-летний житель Тулы с подозрением на заражение коронавирусом скончался 28 апреля в реанимационном отделении детского инфекционного госпиталя, сообщил 29 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:03
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Здоровье
В Нижегородской области выявили 131 новый случай коронавируса
Коронавирус подтвержден еще у 131 жителя Нижегородской области, общее число заболевших составляет 1794 человека, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:13
Игры
Захвати планету: ремейк Destroy All Humans! выйдет в июле
REGNUM вчера в 11:03
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи самого дорогого Lada Xray Cross Instinct
28 апреля стартовали дистанционные продажи новой специальной серии хэтчбека Lada XRAY Сross Instinct, оснащенной мультимедийной системой Яндекс.Авто.
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Вспомнить всё: Вышел трейлер второго сезона «Возвращения домой»
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Общество
В Крыму будут изолировать в обсерватор всех приезжих
В Республике Крым принято решение о помещении в обсерватор всех без исключения приезжающих на полуостров.
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Экономика
ФРС США сохранит ставку на текущем уровне, прогнозирует аналитик
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания в среду сохранит базовую ставку на прежнем — нулевом уровне, сообщил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.
ПРАЙМ вчера в 17:25