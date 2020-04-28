Коронавирус
Российская газетаЧто получат пассажиры за отмененные авиарейсы
После введения ограничений на полеты из-за пандемии коронавируса воспользоваться билетами на самолеты не смогли более миллиона россиян. За билеты можно получить денежную компенсацию, но авиакомпании предлагают сейчас вместо денег ваучеры на следующие поездки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Общество
Листовые чаи Lipton и Brooke Bond уйдут с российского рынка
Чай марок Lipton и Brooke Bond будет продаваться в России только в формате чая в пакетиках, передает РБК слова пресс-службы российского подразделения Unilever.
Ведомости 01:55
Общество
Правительство утвердило льготы по аренде для кинотеатров и стоматологий
Правительство России утвердило льготы по аренде федерального имущества для кинотеатров и стоматологических клиник, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:54
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов на ₽200 млн в Германию
ФСБ совместно с МВД выявила и пресекла контрабанду драгоценных металлов из России в Германию.
РБК 03:05
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Ленинградской области
RT на русском вчера в 23:56
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Игры
The Last of Us: Part II вновь можно предзаказать в PS Store
Sony вслед за объявлением даты выхода The Last of Us: Part II возобновила сбор предварительных заказов, которые закрыли и отменили, вернув деньги, после недавнего переноса релиза.
Игромания.ру вчера в 13:03
Общество
Данные оформлявших микрокредиты россиян выставили на продажу
В пробной бесплатной версии содержатся данные 1800 человек.
РИА Новости 01:59
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU вчера в 12:00
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM вчера в 08:31
Общество
В Турции опровергли информацию об отказе от системы «все включено»
В Турции опровергли информацию об отказе от системы "все включено". Об этом заявил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.
Деловое.ТВ 03:07
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
REGNUM вчера в 22:15
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
Национальное Аграрное Агентство вчера в 04:33
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56
Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Экономика
Малый и средний бизнес в апреле резко сократил арендные платежи
Как считали Анализ проводился на основе данных о динамике изменений арендных платежей 300 тыс. предпринимателей — клиентов банка "Точка", 95% из которых — представители малого и среднего бизнеса.
РБК 03:00
Общество
Число зараженных коронавирусом военных в России достигло 960
За сутки число военнослужащих с COVID-19 увеличилось на 59 человек — 27 апреля Минобороны сообщало о 901 человеке с коронавирусом.
РБК вчера в 14:28
Политика
Президент Грузии высказалась против назначения Саакашвили на Украине
Между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия из-за возможного назначения экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
РЕН ТВ вчера в 15:23
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Политика
Путин: 9 мая парад Победы пройдет в небе
EastRussia вчера в 12:25
Общество
Во Владимирской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 37, всего в регионе 634 заболевших, сообщила администрация региона.
РИА Новости 03:02
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер 01:15
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до 11 мая включительно. Соответствующий указ опубликован на сайте мэрии.
ТВ Центр вчера в 13:17
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Пентагон официально обнародовал три коротких видео, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты (НЛО), и признал их подлинность.
Lenta.ru 27 апреля в 14:02
Общество
В Москве приготовились развернуть временные госпитали
Власти Москвы приняли решение начать подготовительные работы по разворачиванию временных госпиталей на 10 тысяч коек.
Lenta.ru вчера в 22:14
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43