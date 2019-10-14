Экономика
Rambler News ServiceЧто получила Россия от продовольственного эмбарго
Жители России ежегодно дополнительно тратят на продукты 445 млрд руб. в ценах 2013 года вследствие продовольственного эмбарго, введенного Россией в 2014 году в качестве ответа на экономические санкции Запада и для стимулирования импортозамещения.
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с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.Коммерсантъ29 октября в 04:10
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Из-за введенных правительством РФ в 2014 году контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб
Эхо Москвы29 октября в 11:24
Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год
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Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
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