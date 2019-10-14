с чего всё началось

Жители России ежегодно дополнительно тратят на продукты 445 млрд руб. в ценах 2013 года вследствие продовольственного эмбарго, введенного Россией в 2014 году в качестве ответа на экономические санкции Запада и для стимулирования импортозамещения.

Что получила Россия от продовольственного эмбарго

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