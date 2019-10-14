Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЧто получила Россия от продовольственного эмбарго

Жители России ежегодно дополнительно тратят на продукты 445 млрд руб. в ценах 2013 года вследствие продовольственного эмбарго, введенного Россией в 2014 году в качестве ответа на экономические санкции Запада и для стимулирования импортозамещения.
Читать в источнике
Комментировать535
с чего всё началось
Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года, говорится в данных совместного исследования
 экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР.
Коммерсантъ29 октября в 04:10

Подробнее о событии

А помидор смог

Фонтанка.Ру30 октября в 12:07

Из-за введенных правительством РФ в 2014 году контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб

Эхо Москвы29 октября в 11:24

Из-за запрета на ввоз сыра и хамона россияне теряют 445 миллиардов рублей в год

URA.Ru28 октября в 21:47

Экономисты подсчитали потери россиян из-за продовольственных контрсанкций

Коммерсантъ29 октября в 04:10

Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно

Росбалт28 октября в 23:20

Экономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезана

Интерфакс29 октября в 02:51

Экономисты оценили потери потребителей из-за отказа от «санкционной» еды

РБК28 октября в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 11:02, Вашингтон
Общество

Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье

Российская газета 10:26
Происшествия

В Тюмени из-за отказа двигателя к экстренной посадке готовится SSJ-100

Самолёт SSJ-100 готовится к экстренной посадке в Тюмени, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
RT на русском 10:30
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс 08:04
Игры

Журналисты оценили Death Stranding от геймдизайнера Хидео Кодзимы

Astera 07:37
Транспорт

Минтранс назвал оператора пассажирских поездов в Крым

REGNUM 10:43
Армия и оружие

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русском 10:17
Гаджеты

Meizu вернулась в Россию с наушниками и тремя смартфонами

Российскими новинками стали три модели: Meizu M10 и Note 9, а также Meizu 16 Xs.
Astera вчера в 16:49
Происшествия

Убийцу ребенка в детсаду Нарьян-Мара пытались остановить воспитатели

Воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать вооруженному ножом мужчине войти в комнату, где спали дети.
Телеканал 360° 07:13
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Московский Комсомолец 05:07
Политика

Что рассказал «свидетель» по делу MH17 Цемах в интервью Вышинскому

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский взял интервью у бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой ДНР Владимира Цемаха, которого Киев считает свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в небе над Украиной.
RT на русском 10:27
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru 02:40
Общество

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

РБК 05:33
Экономика

Белоруссия подпишет с Китаем соглашение для выдачи кредита на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает подписать в 2019 году соглашение с Китаем на получение кредита.
News.ru 10:27
Политика

Владимир Путин посетит Будапешт

Ранее ГЛАС сообщал о том, что 27 октября в РФ прибыл президент Кубы Мигель Диас-Канель.
ГЛАС.RU 29 октября в 11:51
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии запретил певцу Григорию Лепсу въезд в эту балтийскую республику, сообщил глава ведомства Эдгарс Ринкевичс в пятницу в своем Twitter.
ТАСС 10:06
Кино

Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:00
Хоккей

Нападающий Виделль перешел в «Барыс»

Советский спорт 09:38
Кино

Министру культуры Владимиру Мединскому не понравился фильм «Джокер»

Владимир Мединский заявил, что ему пришлось множество писем с требованием запретить показ фильма в России, но министр культуры не увидел для этого никаких оснований, сказав, что каждый в нем может увидеть и пропаганду зла, и пропаганду добра.
REGNUM вчера в 08:10
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей

Известия 07:58
Футбол

Российский футболист Кабаев оказался в списке самых красивых игроков Гондураса

Discover24 06:02
Происшествия

Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета

Актуальные Новости 30 октября в 11:16
Происшествия

Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца

Ессентукский городской суд Ставропольского края арестовал на два месяца генерала милиции в отставке, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, подозреваемого в подготовке убийства гражданской жены своего умершего брата.
РБК 10:08
Политика

МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии

США прикрывают контрабанду нефти из Сирии предлогами борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).
REGNUM 09:24
Происшествия

В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы.
RT на русском 09:48
Политика

Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
Космос

Рогозин сообщил о сроках начала испытаний «водородной» ракеты «Ангара»

Дни24 вчера в 09:13
Политика

Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.
Lenta.ru 04:27
Политика

Путин допустил ужесточение наказания за ошибки врачей

Президент РФ Владимир Путин допустил ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Право.ру вчера в 08:21
Культура

Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева

В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru вчера в 09:10
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ вчера в 09:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное