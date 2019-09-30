Экономика
Inva.tvЧто поменяется в жизни российских граждан с 1 октября 2019 года
Аналогичные, безусловно приятные, изменения затронут зарплаты и других категорий наших граждан: лесников, сотрудников силовых ведомств, военнослужащих, представителей МЧС и других бюджетных организаций.
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Какие законы и правила для россиян вступают в силу с 1 октября 2019 года
Народные новости30 сентября в 06:53
В долговую кабалу загонять будут по расчёту: Что ещё изменится в России с 1 октября
Царьград30 сентября в 06:03
Разрешение на курение, прибавка к пенсии и штрафы. Что ждет россиян с 1 октября
ФедералПресс30 сентября в 05:06
Индексация зарплат и военных пенсий, ужесточение кредитов и новые суды: что изменится в жизни россиян с 1 октября
Кубанские новости30 сентября в 02:58
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