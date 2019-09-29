Аналогичные, безусловно приятные, изменения затронут зарплаты и других категорий наших граждан: лесников, сотрудников силовых ведомств, военнослужащих, представителей МЧС и других бюджетных организаций.

Что поменяется в жизни российских граждан с 1 октября 2019 года

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