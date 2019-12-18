Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧто принадлежит семье Гуцериевых

18 декабря в рамках расследования уголовного дела о контрабанде прошли обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.
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с чего всё началось

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

У бизнесменов идут обыски по делу о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида.
Коммерсантъ05:07

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Что принадлежит семье Гуцериевых

Коммерсантъ06:50

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:26

В структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида проходят обыски

Эхо Москвы07:01

Обыски у российского олигарха оказались связаны с Украиной

Lenta.ru08:35

«Отлучение его от бизнеса в России было не полезным»: силовики постучались к Гуцериеву?

БИЗНЕС Online11:09

Гуцериев назвал провокацией сообщения об обысках

Суть событий07:17

Обыски в доме и в офисах поэта-миллиардера связаны с поставкой нефти на Украину в обход санкций

Вечерняя Казань04:58
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Биатлон

Россиянин Халили стал четвёртым в индивидуальной гонке на Кубке IBU

Биатлонист Саид Каримулла Халили стал лучшим из россиян в короткой индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе, заняв четвёртое место.
News.ru 07:33
Происшествия

В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
Общество

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.
Коммерсантъ 00:25
Общество

«Яндекс» назвал главные темы 2019 года

Компания «Яндекс» опубликовала списки тем, которые оказались в центре внимания россиян в уходящем году.
Свободная Пресса 04:46
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 08:55
Армия и оружие

Житель Марьинки погиб в результате перестрелки между боевиками ВСУ

Житель оккупированной украинскими боевиками Марьинки (находится к западу от Донецка. — прим.ред.) погиб в результате перестрелки, организованной силовиками Киева в качестве провокации.
ИА Новороссия 11:50
Политика

Госдума завершает осеннюю сессию

"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС вчера в 16:06
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Политика

Определены сроки завершения строительства «Северного потока-2»

Предполагается, что все работы по строительству будут окончательно прекращены через несколько месяцев, но компания не хочет спекулировать о сроках.
Газета.Ru вчера в 11:24
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании.
Ведомости 08:10
Экономика

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины.
Газета.Ru 09:54
Шоу-бизнес

Родить малыша пожелала молодая жена Петросяна

Друзья новобрачных рассказали, что девушка намерена родить Петросяну наследника.
Privet-Rostov.ru 02:53
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Коммерсантъ 11:29
Энергетика

На Украине назвали цену на газ для населения в начале 2020 года

Цена на газ для граждан Украины на период январь–апрель 2020 года будет фиксированной и составит 6600 грн ($281) за 1 тыс. кубометров, сообщается на сайте правительства Украины.
Известия 11:58
Шоу-бизнес

Настя Каменских привела в восторг поклонников голым фото

Судя по комментариям, певица привела поклонников в неописуемый восторг.
OAnews 11:16
Космос

Ракета «Союз» успешно вывела на орбиту пять европейских спутников

Ранее сообщалось, что на космодроме Куру во Французской Гиане прошел успешный старт ракеты-носителя «Союз-СТ» с пятью европейскими спутниками.
Аргументы и Факты 10:01
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros.
RT на русском 10:24
Хоккей

Эмоции зашкаливают. Хоккеисты «Ак Барса» готовятся к «Зелёному дерби»

АиФ Казань 11:38
Кино

От «Звездных войн 9» ждут старт в 450 миллионов долларов

Из общей суммы "Звездные войны 9" заработают около 200 миллионов долларов в Северной Америке, все остальное - за ее пределами.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Политика

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампа

Палата представителей США сегодня, 18 декабря, намерена провести процедуру голосования по утверждению двух пунктов обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.
Евразия Daily вчера в 19:14
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Политика

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
RT на русском 08:40
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Политика

МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии

5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году".
ТАСС 11:32
Фигурное катание

Загитова сообщила о ночных тренировках после приостановки карьеры

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 Алина Загитова в ходе пресс-конференции в Москве заявила, что готовится к шоу и продолжает тренировки.
РБК 06:19
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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