У бизнесменов идут обыски по делу о контрабанде нефтепродуктов через Турцию на Украину Сегодня в рамках расследования уголовного дела о контрабанде проходят обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида.

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18 декабря в рамках расследования уголовного дела о контрабанде прошли обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.

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