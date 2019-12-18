В свою очередь, представители «Сафмара», другой компании Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.

с чего всё началось

18 декабря в рамках расследования уголовного дела о контрабанде прошли обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.

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