Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧто принадлежит семье Гуцериевых

18 декабря в рамках расследования уголовного дела о контрабанде прошли обыски в структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида. Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.
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с чего всё началось

К Гуцериевым возникли вопросы по нефти

В свою очередь, представители «Сафмара», другой компании Михаила Гуцериева, следственные действия опровергли. Сам Гуцериев-старший заявил РЕН-ТВ, что обысков не было и что сообщения о них — провокация.
Коммерсантъ05:07

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Что принадлежит семье Гуцериевых

Коммерсантъ06:50

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК11:26

В структурах бизнесмена Михаила Гуцериева и его сына Саида проходят обыски

Эхо Москвы07:01

Обыски у российского олигарха оказались связаны с Украиной

Lenta.ru08:35

Гуцериев назвал провокацией сообщения об обысках

Суть событий07:17

Обыски в доме и в офисах поэта-миллиардера связаны с поставкой нефти на Украину в обход санкций

Вечерняя Казань04:58

Транспортная полиция возбудила дело о контрабанде нефтепродуктов и проводит обыски в офисах САФМАРа. Гуцериевы все отрицают

Neftegaz.ru05:34
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Общество

Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили

Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Lenta.ru 12:35
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Энергетика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
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Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Российская газета 12:52
Происшествия

«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Вести.Ru 07:41
Общество

Госдума поддержала запрет на сжигание непереработанного мусора

Госдума поддержала поправку, которой запрещается сжигать отходы до извлечения из них полезных свойств.
Российская газета вчера в 08:32
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Происшествия

В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина потеряли адвокаты и родственники.
REGNUM вчера в 21:35
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM вчера в 19:58
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru вчера в 09:16
Происшествия

В Серпухове полицейские случайно задушили буйного задержанного

Полицейские в Серпухове случайно задушили буйного задержанного, возбуждено уголовное дело, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости 08:44
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Технологии

Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.
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«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
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Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
РБК 09:59
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
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Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара

Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Lenta.ru вчера в 04:25
Политика

СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
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Авто

Внедорожник Ineos Grenadier обосновался в Уэльсе

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Началось заседание Палаты представителей США по импичменту Трампа

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Команда Квята объявила дату презентации нового болида

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.
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Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
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Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
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В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
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Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда "Gutseriev&Maximova"...
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