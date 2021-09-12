Российская газетаЧто принесет рублю золотая осеньК концу сентября по нефти ожидается повышение до 77,35 доллара за баррель Brent, что благоприятно скажется на российской национальной валюте.Российская газетаСлабые данные по американской статистике заставят ФРС США повременить с сокращением стимулов, что приведет к ослаблению доллара и укреплению рубля до 72,15 за доллар.Народные новостиСитуация в октябре с курсом доллара к рублю, подчеркнул Лобода, во многом будет зависеть от решений Федеральной резервной системы США.Вечерний курьерУчитывая макроэкономические показатели российской экономики и прогнозы по дорожающей нефти, эксперты прогнозируют рублю комфортную золотую осень.Вечерний курьерЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаФАННародные новостиЭкономика сегодняВечерний курьерПодробнее о событииЭкономист Лобода прогнозирует рублю «комфортную золотую осень»Актуальные Новости03:38Экономист рассказал, как может измениться курс рубля в октябреВечерний курьер03:18Экономист Лобода спрогнозировал курс рубля на начало октябряФАН01:47Экономист Лобода спрогнозировал курс рубля к началу октябряНародные новости01:50Аналитик ФГ «ФИНАМ» Зайцева спрогнозировала, что будет влиять на рубль и нефть на новой неделеПРАЙМ01:59Экономист Лобода спрогнозировал укрепление рубля к началу октябряЭкономика сегодня01:14Что принесет рублю золотая осеньРоссийская газета23:00Показать ещёОценить22Поделиться