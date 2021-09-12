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Что принесет рублю золотая осень

К концу сентября по нефти ожидается повышение до 77,35 доллара за баррель Brent, что благоприятно скажется на российской национальной валюте.
Российская газета
Слабые данные по американской статистике заставят ФРС США повременить с сокращением стимулов, что приведет к ослаблению доллара и укреплению рубля до 72,15 за доллар.
Народные новости
Ситуация в октябре с курсом доллара к рублю, подчеркнул Лобода, во многом будет зависеть от решений Федеральной резервной системы США.
Вечерний курьер
Учитывая макроэкономические показатели российской экономики и прогнозы по дорожающей нефти, эксперты прогнозируют рублю комфортную золотую осень.
Вечерний курьер

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