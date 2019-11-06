Лига чемпионов

Нева СпортНева Спорт«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 6 ноября
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом». Игра пройдет при аншлаге на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20.55. В игре в Турине удалось победить «Ювентусу».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Прямая трансляция: Фанаты покидают стадион после матча «Локомотив» — «Ювентус»

Life.ru06 ноября в 15:00

«Ювентус» опубликовал видео со стадиона «Локомотива»

Матч ТВ06 ноября в 11:04

«Локомотив»: разочарованы результатом, но очарованы страстью команды

Чемпионат06 ноября в 14:58

«Локомотив» — «Ювентус». Прямая трансляция

Sport24.ru06 ноября в 10:23

«Локомотив» и «Ювентус» прибыли на стадион перед матчем Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс06 ноября в 11:49

«Ювентус» опубликовал видео со стадиона «Локомотива»

Sportbox.RU06 ноября в 11:04

Переиграть непобедимых. Тест на смелость для «Локомотива»

Soccer.ru06 ноября в 02:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:34, Ашберн
Транспорт

Началась продажа билетов на поезда в Крым из Москвы и Петербурга

РБК 00:48
Технологии

МТС представила устройство для слежения за сотрудниками

МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, Bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.
3DNews 00:57
Общество

В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»

RT на русском 02:22
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Москве из-за технеисправности

Газета.Ru 01:38
Происшествия

В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель

Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК вчера в 19:47
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
Общество

Спикер Госдумы раскритиковал шатающуюся плитку на проспекте Кирова

Общественное мнение 01:28
Общество

Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур

Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия вчера в 19:30
Происшествия

Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге

Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Шоу-бизнес

На странице Заворотнюк в Instagram появился снимок с мужем

На странице Анастасии Заворотнюк опубликована совместная фотография актрисы с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
ТК Звезда вчера в 08:52
Происшествия

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования

Труд 06 ноября в 10:20
Футбол

Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения

Газета.Ru вчера в 23:14
Кино

Деревянко сообщил о выходе второго сезона сериала «Дылды» на СТС

Sibnet Новости вчера в 22:24
Здоровье

6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.
HotMurom.ru вчера в 13:11
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.
КП - Ижевск вчера в 04:37
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве ЕС

Немецкий парламент в ночь на пятницу не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
РИА Новости вчера в 21:31
Общество

Москвичам предсказали «вишневую» зиму

Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».
Lenta.ru 02:30
Происшествия

Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву

Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.
Коммерсантъ 01:59
Технологии

В СБП намерены упростить оплату онлайн-покупок до нескольких кликов

По словам директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, базовых сценариев для оплаты через СБП в Интернете два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк; второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства.
Банки.ру 00:48
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Прежде всего предприятия просят решить проблему с использованием навоза: для его применения в качестве удобрения необходимо оформлять специальные лицензии и паспорта отходов.
Известия 00:49
Политика

Рябков считает, что США тянут время, чтобы избавиться от СНВ-3

Соединенные Штаты специально тянут время и ищут повод для того, чтобы избавиться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
ТАСС 01:47
Здоровье

Стало известно, когда в Прикамье начнется эпидемия гриппа

В социальных сетях пермяки пророчат скорое начало эпидемии простудных заболеваний.
ВЕТТА вчера в 07:58
Общество

Росгвардия разработала новые эмблемы

Росгвардия придумала для своих бойцов новые петличные эмблемы для спецодежды и для съемных погонов, описания и рисунки которых опубликованы в четверг в приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС вчера в 12:28
Политика

Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Общество

Новомосковск назван одним из самых недружелюбных городов России

MySLO.ru вчера в 14:31
Хоккей

Овечкин вышел на 39-е место по очкам в регулярном чемпионате НХЛ

Газета.Ru 01:01
Армия и оружие

Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж

Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Происшествия

Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

Утром 7 ноября на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске в резервуаре произошел хлопок, после этого произошел пожар.
Ясно 01:15
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное