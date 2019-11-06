В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом». Игра пройдет при аншлаге на стадионе «РЖД-Арена» и начнется в 20.55. В игре в Турине удалось победить «Ювентусу».

Технологии МТС представила устройство для слежения за сотрудниками МТС представила комплексное IoT-устройство, которое включает в себя телеметрический модуль, вшитый в специальную одежду работника, Bluetooth-датчики, установленные по периметру помещения, а также специальное программное обеспечение.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Здоровье 6 опасных для пожилых людей лекарств назвал терапевт из США Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, терапевт из США назвал список из 6 лекарств, прием которых может закончиться смертью для пожилых людей: Минеральные масла для лечения запора.

Общество Москвичам предсказали «вишневую» зиму Температура предстоящей зимой в Москве будет на один-два градуса выше климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы «вишневыми».

Происшествия Рядового Шамсутдинова отправят на психиатрическую экспертизу в Москву Срочник Рамиль Шамсутдинов, открывший огонь в воинской части в Забайкалье, будет отправлен в декабре в Москву на психиатрическую экспертизу, сообщил ТАСС его отец Салим Шамсутдинов.

Технологии В СБП намерены упростить оплату онлайн-покупок до нескольких кликов По словам директора дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрия Чернышева, базовых сценариев для оплаты через СБП в Интернете два: клиент сканирует смартфоном QR-код с экрана компьютера или из мобильного приложения торгово-сервисного предприятия переходит по ссылке на форму оплаты в мобильный банк; второй вариант интересен тем, что весь процесс можно пройти с одного устройства.

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Общество Росгвардия разработала новые эмблемы Росгвардия придумала для своих бойцов новые петличные эмблемы для спецодежды и для съемных погонов, описания и рисунки которых опубликованы в четверг в приказе директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.