Экономика

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Опрошенные РБК банки поддерживают инициативу.
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Хоккей

Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх

Из вратарей в сборную России на Шведские хоккейные игры вызваны Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА).
ТАСС Спорт вчера в 06:28
Происшествия

На борту карантинного судна в Японии находятся 24 гражданина РФ

REGNUM 04:34
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском вчера в 15:03
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Культура

Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование

Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
РБК 03:40
Экономика

Акции «Яндекса» обновили исторический максимум

Максимальный рост акций составил 6,6% (2869 руб. за бумагу).
Коммерсантъ 02:43
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
Вечерняя Москва 01:00
Транспорт

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО 03 февраля в 22:36
Общество

В Симферополе из-за нехватки воды введут режимное водоснабжение

Ограничение водоснабжения будет введено в столице Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах, сообщила глава администрации города Елена Проценко.
РИА Новости 03:18
Футбол

Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Lenta.ru 04:42
Общество

В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными

Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
РИА Новости 02:01
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:46
Шоу-бизнес

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Аргументы недели 03 февраля в 14:46
Хоккей

Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»

РИА Новости вчера в 23:53
Экономика

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами

Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
РИА Новости 01:02
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

РБК 04:38
Футбол

Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги

Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет.
Bobsoccer 02:25
Космос

«Бьющееся сердце» Плутона вызывает циркуляцию ветров

«Бьющееся сердце» из замороженного азота играет важную роль в формировании ветров и геологических особенностей на поверхности Плутона, согласно новому исследованию.
AstroNews.ru 01:04
Общество

РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства

Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Происшествия

Задержали водителя, который устроил смертельное ДТП в Твери

В Твери вечером 3 февраля задержали водителя Kia, который спровоцировал ДТП с погибшим. Об этом сообщает региональное МВД.
Московский Комсомолец 03 февраля в 13:11
Шоу-бизнес

Дочь Успенской назвала Малахова настоящим мужчиной

Дочь российской певицы Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал, чтобы в звёздной семье воцарился мир.
News.ru 03:19
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Авто

Новый Cadillac Escalade представлен официально

Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Daily-Motor.Ru вчера в 23:31
Политика

В Конституции РФ предложили закрепить девиз государства

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Павлу Крашенинникову разработать и включить в Основной закон национальный девиз страны.
Парламентская газета 03:55
Музыка

В Воронеже выступит лидер Rammstein Тилль Линдеманн

23 марта Воронеж посетит фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн.
КП - Воронеж вчера в 04:20
Политика

National Interest назвал советские танки КВ катастрофой

Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить нацистское наступление в 1941 году, пишет американский журнал The National Interest.
Газета.Ru 04:08
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03 февраля в 03:04
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
Общество

Роберта Паттинсона назвали самым красивым мужчиной в мире

РЕН ТВ вчера в 21:16
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