Экономика
РБКЧто случилось за ночь. Главные новости РБК
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Хоккей
Киселевич станет капитаном сборной России на Шведских хоккейных играх
Из вратарей в сборную России на Шведские хоккейные игры вызваны Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс") и Александр Самонов (СКА).
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Культура
Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование
Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Максимальный рост акций составил 6,6% (2869 руб. за бумагу).
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье из масс-маркета
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон вышла в свет в наряде, который был приобретен в сетевом магазине масс-маркета.
Транспорт
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Общество
В Симферополе из-за нехватки воды введут режимное водоснабжение
Ограничение водоснабжения будет введено в столице Крыма из-за нехватки воды в водохранилищах, сообщила глава администрации города Елена Проценко.
Футбол
Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022
Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Общество
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Трехлетняя девочка жила на ферме в Приморье среди крупного рогатого скота, сообщает региональное управление на транспорте МВД РФ.
Политика
В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете
Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Экономика
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Футбол
Клубы РПЛ единогласно выдвинули Прядкина на пост президента лиги
Напомним, в январе на собрании клубов РПЛ Прядкин был переизбран на пост президента сроком еще на пять лет.
Космос
«Бьющееся сердце» Плутона вызывает циркуляцию ветров
«Бьющееся сердце» из замороженного азота играет важную роль в формировании ветров и геологических особенностей на поверхности Плутона, согласно новому исследованию.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Происшествия
Задержали водителя, который устроил смертельное ДТП в Твери
В Твери вечером 3 февраля задержали водителя Kia, который спровоцировал ДТП с погибшим. Об этом сообщает региональное МВД.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала Малахова настоящим мужчиной
Дочь российской певицы Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал, чтобы в звёздной семье воцарился мир.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Авто
Новый Cadillac Escalade представлен официально
Компания Cadillac официально представила в Лос-Анджелесе обновленную версию внедорожника Escalade.
Политика
В Конституции РФ предложили закрепить девиз государства
Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Павлу Крашенинникову разработать и включить в Основной закон национальный девиз страны.
Музыка
В Воронеже выступит лидер Rammstein Тилль Линдеманн
23 марта Воронеж посетит фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн.
Политика
National Interest назвал советские танки КВ катастрофой
Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить нацистское наступление в 1941 году, пишет американский журнал The National Interest.
Культура
Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула
Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
Общество