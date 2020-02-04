Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Происшествия Прокуратура извинилась перед Голуновым за уголовное преследование Прокуратура ЗАО Москвы принесла журналисту издания Meduza Ивану Голунову извинения за незаконное уголовное преследование, сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Транспорт «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Футбол Арабский телеканал сообщил об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Политика В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете Поправки в конституцию в части формирования Госсовета связаны с тем, чтобы основной закон отвечал уровню развития политической системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Космос «Бьющееся сердце» Плутона вызывает циркуляцию ветров «Бьющееся сердце» из замороженного азота играет важную роль в формировании ветров и геологических особенностей на поверхности Плутона, согласно новому исследованию.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Дочь Успенской назвала Малахова настоящим мужчиной Дочь российской певицы Любови Успенской 30-летняя Татьяна Плаксина назвала настоящим мужчиной телеведущего Андрея Малахова, который поспособствовал, чтобы в звёздной семье воцарился мир.

Политика В Конституции РФ предложили закрепить девиз государства Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев предложил сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Павлу Крашенинникову разработать и включить в Основной закон национальный девиз страны.

Политика National Interest назвал советские танки КВ катастрофой Тяжелые советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для войск Адольфа Гитлера во время Второй мировой войны и не смогли остановить нацистское наступление в 1941 году, пишет американский журнал The National Interest.