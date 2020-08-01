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Вести.Ru
Вести.Ru

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья. Инцидент произошел во время Парада Победы 24 июня в Москве недалеко от Красной площади.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Из армии досрочно уволили солдата, разбившего окно машины ФСО в Москве

В отместку он разбил прикладом карабина окно машины Федеральной службы охраны, стоявшей рядом с Красной площадью. Уголовное дело в связи с инцидентом следственные органы решили не возбуждать, добавил собеседник агентства.
Интерфакс07:26
Подробнее о событии
Вести.Ru

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Вести.Ru09:16
Московский Комсомолец

Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили

Московский Комсомолец08:05
Коммерсантъ

«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы

Коммерсантъ08:18
Lenta.ru

Появились подробности о судьбе разбившего машину ФСО у Красной площади солдата

Lenta.ru08:05
РИАМО

Комиссован рядовой, устроивший дебош во время парада Победы в Москве

РИАМО09:06
Царьград

Провокация перед Парадом Победы довела до досрочного увольнения: Источник раскрыл итоги экспертизы

Царьград07:51
Эхо Москвы

Из Вооружённых сил досрочно уволен участник инцидента, произошедшего во время парада Победы в Москве

Эхо Москвы07:32
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Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»

В матче первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) московский "Спартак-2" на выезде обыграл столичную команду "Чертаново" со счетом 2:1. У победителей встречи дубль оформил Михаил Игнатов, забивший на 51-й и 78-й минутах, а у хозяев поля единожды на 65-й минуте отличился Юрий Завезен.
Дубль Игнатова принес победу «Спартаку-2» в матче ФНЛ с «Чертаново»
Вести.Ru10:05
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Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным

В условиях пандемии коронавируса в новом учебном году студенты и преподаватели российских вузов будут обязаны носить маски, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъвчера в 11:41
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В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района

Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском09:03
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Путин подписал закон о трехдневном голосовании на выборах

Документ предусматривает возможность проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах Закон позволяет вводить голосование в течение двух или трех дней.
Прецедент-Новосибирск05:40
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Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM07:41
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