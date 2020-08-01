Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля
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Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья. Инцидент произошел во время Парада Победы 24 июня в Москве недалеко от Красной площади.В источнике
С чего всё началось
Из армии досрочно уволили солдата, разбившего окно машины ФСО в Москве
В отместку он разбил прикладом карабина окно машины Федеральной службы охраны, стоявшей рядом с Красной площадью. Уголовное дело в связи с инцидентом следственные органы решили не возбуждать, добавил собеседник агентства.
Интерфакс07:26
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