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Вести.Ru
Вести.Ru

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Солдат Никита Ерошенко, разбивший прикладом карабина окно автомобиля Федеральной службы охраны, уволен со срочной службы по состоянию здоровья. Инцидент произошел во время Парада Победы 24 июня в Москве недалеко от Красной площади.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Из армии досрочно уволили солдата, разбившего окно машины ФСО в Москве

В отместку он разбил прикладом карабина окно машины Федеральной службы охраны, стоявшей рядом с Красной площадью. Уголовное дело в связи с инцидентом следственные органы решили не возбуждать, добавил собеседник агентства.
Интерфакс07:26
Подробнее о событии
Вести.Ru

Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

Вести.Ru09:16
Московский Комсомолец

Разбившего окно машины ФСО на Параде Победы солдата досрочно уволили

Московский Комсомолец08:05
Коммерсантъ

«Интерфакс»: участник инцидента во время парада в Москве уволен из армии после экспертизы

Коммерсантъ08:18
Lenta.ru

Появились подробности о судьбе разбившего машину ФСО у Красной площади солдата

Lenta.ru08:05
РИАМО

Комиссован рядовой, устроивший дебош во время парада Победы в Москве

РИАМО09:06
Царьград

Провокация перед Парадом Победы довела до досрочного увольнения: Источник раскрыл итоги экспертизы

Царьград07:51
Эхо Москвы

Из Вооружённых сил досрочно уволен участник инцидента, произошедшего во время парада Победы в Москве

Эхо Москвы07:32

В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс05:07
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