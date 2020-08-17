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REGNUM
REGNUM

Что станет с рублем на текущей неделе

На торгах в Европе за один доллар дают 73,35 руб. Рубль подешевел на 0,65% на фоне снижения цен на нефть сорта Brent до $44,59. Покупатели несколько раз пытались пробиться через $45,70, однако этому препятствуют неутихающая пандемия коронавируса и обострение конфликта между США и Китаем.В источнике
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Телеканал 360°

Стоимость нефти Brent превысила 45 долларов за баррель

Телеканал 360°10:42
URA.Ru

Новости кризиса 17 августа. Прежний пенсионный возраст могут вернуть при одном условии, бюджетникам пересчитают зарплаты

URA.Ru00:00
Росбалт

Котировки Brent и WTI снижаются перед заседаниями ОПЕК+

Росбалт07:15
АК&М

Фьючерс на нефть Brent на октябрь в 12:00 MSK понизился на 0.07%

АК&М05:25
Московский Комсомолец

Цена на нефть перевалили за 45 долларов

Московский Комсомолец01:58
Взгляд.ру

Нефть подорожала перед встречами ОПЕК+

Взгляд.ру01:25
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель

Деловое.ТВ06:38

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Украина отозвала посла в Белоруссии
BFM.ru10:19
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Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионат10:43
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Россия ответила на призыв Макрона поддержать протесты в Белоруссии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "лицемерием" призыв президента Франции Эммануэля Макрона к Европейскому союзу поддерживать участников мирных демонстраций в Белоруссии.
Газета.Ru07:27
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