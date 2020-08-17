Что станет с рублем на текущей неделе
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На торгах в Европе за один доллар дают 73,35 руб. Рубль подешевел на 0,65% на фоне снижения цен на нефть сорта Brent до $44,59. Покупатели несколько раз пытались пробиться через $45,70, однако этому препятствуют неутихающая пандемия коронавируса и обострение конфликта между США и Китаем.В источнике
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