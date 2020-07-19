Финансы
Sputnik МолдоваЧто задумали доллар и евро: курс валют на начало недели
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.
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Политика
Путин поддержал перенос акции «Бессмертный полк» на 2021 год
Российская газета 07:25
Общество
В Каталонии устроили акцию протеста в день визита короля Испании
Страна Советов on-line 08:39
Здоровье
В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации усилен масочный режим
Пермь, 20 июля 2020, 16:27 — REGNUM В Пермском крае усилен масочный режим.
REGNUM 09:27
Политика
Саакашвили заявил об угрозе потерять Украину
Украинский чиновник Михаил Саакашвили заявил, что действия властей могут привести к тому, что Украина перестанет существовать в нынешнем виде.
Газета.Ru вчера в 16:38
Политика
В Кремле прокомментировали обращение Кадырова к Зеленскому по Донбассу
В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
РИА Новости 05:57
Политика
ЛДПР продолжит добиваться снятия обвинений с Фургала
Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия продолжит добиваться снятия всех обвинения с арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
News.ru 09:14
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Политик Алексей Навальный заявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом говорится на его сайте.
Ведомости 08:08
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Общество
23 семьи умерших врачей с коронавирусом в Петербурге получат выплаты
В Петербурге скончались 23 медика с КОВИД. Всего диагноз подтвердили у более 3,5 тыс. специалистов. Они получат денежные компенсации.
Невские Новости 08:46
Армия и оружие
Украина делает ставку на диверсионную войну
В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.
РЕН ТВ 04:35
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Происшествия
В Саратове совершено нападение на следователя СК
Нападение совершено в Саратове на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области, угрозы его жизни нет.
ТАСС 08:49
Общество
К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг
Вечерние Ведомости 07:12
Автоспорт
Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
ТАСС Спорт вчера в 10:53
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля
Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Общество
Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки
Премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении бюджетных денег.
Ведомости 05:27
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Общество
Франция возобновила выдачу виз россиянам
Визовые центры Франции возобновили свою работу в России.
Российская газета 07:29
Культура
Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры
Уже заработал сайт идемвкино.рф, который описывает единые стандарты безопасности для посетителей кинотеатров.
Городовой 09:07
Футбол
«Спартак» обратится в судейский комитет после матча с «Зенитом»
Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» обратится в судейский комитет Российского футбольного союза с просьбой дать оценку действиям арбитров по четырём эпизодам в матче 1/2 финала Кубка России с «Зенитом»: на 9-й, 60-й, 81-й и 89-й минутах.
Чемпионат 09:23
Здоровье
Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав
По словам главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, высокие показатели на территории Алтайского края наблюдаются по той причине, что в рационе жителей данного региона присутствует много жирной пищи.
Evo-rus.com вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II
Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
Газета Кемерова вчера в 09:00