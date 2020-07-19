Финансы

Sputnik МолдоваSputnik МолдоваЧто задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

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Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.
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Политика

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Политика

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В воскресенье Кадыров потребовал Зеленского подтвердить извинения, принесенные им ранее за видео.
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Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
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Общество

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Футбол

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Происшествия

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Общество

23 семьи умерших врачей с коронавирусом в Петербурге получат выплаты

В Петербурге скончались 23 медика с КОВИД. Всего диагноз подтвердили у более 3,5 тыс. специалистов. Они получат денежные компенсации.
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Армия и оружие

Украина делает ставку на диверсионную войну

В разговоре, который вел Илин на английском языке, он приглашал своего друга Патрика приехать на Украину для получения боевого опыта.
РЕН ТВ 04:35
Общество

«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию

Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Происшествия

В Саратове совершено нападение на следователя СК

Нападение совершено в Саратове на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области, угрозы его жизни нет.
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Общество

К екатеринбургской больнице №24 подъехал мобильный морг

Вечерние Ведомости 07:12
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Автоспорт

Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии «Формулы-1»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем третьего этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 09:07
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Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 27 июля

Ограничительные меры, введенные в Свердловской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлены до 27 июля.
ТАСС 07:35
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Общество

Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе

Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
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Общество

Мишустин уволил подозреваемую в хищениях замглавы Минобрнауки

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Ведомости 05:27
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Общество

ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики (ВШЭ) считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания терроризма, высказывание профессора ВШЭ Гасана Гусейнова, которое вызвало дискуссию в соцсетях, получит правовую оценку, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью НИУ ВШЭ Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
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Общество

Франция возобновила выдачу виз россиянам

Визовые центры Франции возобновили свою работу в России.
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Сергей Бурунов и Данила Козловский вернут зрителей в кинотеатры

Уже заработал сайт идемвкино.рф, который описывает единые стандарты безопасности для посетителей кинотеатров.
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Футбол

«Спартак» обратится в судейский комитет после матча с «Зенитом»

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Здоровье

Статистику распространенности ожирения в России объяснил Минздрав

По словам главного внештатного диетолога Минздрава Виктора Тутельяна, высокие показатели на территории Алтайского края наблюдаются по той причине, что в рационе жителей данного региона присутствует много жирной пищи.
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Принцесса Беатрис вышла замуж в старом платье королевы Елизаветы II

Принцесса Беатрис, внучка Елизаветы II и дочь герцога Йоркского Эндрю, в минувшую пятницу вышла замуж за Эдоардо Моцци, наследника итальянского магната.
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