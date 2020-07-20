Финансы
Sputnik МолдоваКурс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля. Доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17.0472 лея. Европейская валюта, напротив, подорожает на один бан и будет торговаться по 19.5191 лея.
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Общество
Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Армия и оружие
При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили в понедельник израильскую ракетную атаку на южные окрестности Дамаска.
ТАСС 16:43
Происшествия
Режим ЧС ввели на территории уральского города из-за подтопления
Режим ЧС ввели на территории города Нижние Серги в Свердловской области из-за подтопления.
ТАСС 16:35
Политика
Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию
Парламент Египта наделил в понедельник президента Абдель Фаттаха ас-Сиси мандатом направить войска в Ливию для защиты национальной безопасности государства.
ТАСС 12:50
Политика
В Брюсселе возобновился затянувшийся на четыре дня саммит ЕС
Затянувшийся на четыре вместо двух дней саммит лидеров Евросоюза возобновился в Брюсселе почти в 21.30 по местному времени (22.30 мск), сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс.
РИА Новости 15:55
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Политика
Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края
Владимир Путин назначил депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края.
РИА Новости 09:37
Кино
Фестиваль «Горький fest» открыли в Нижнем Новгороде
«Горький fest» проводят с 2017 года. В прошлом году мероприятие собрало более 70 тысяч зрителей.
Телеканал 360° 18 июля в 23:51
Политика
Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США
Вечерняя Москва 15:54
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
«Челси» нанес поражение «Манчестер Юнайтед» в полуфинальном матче Кубка Англии. В конце первого тайма Оливье Жиру вывел свою команду вперед.
Матч ТВ вчера в 15:09
Музыка
Рэпер Logic подписал эксклюзивный контракт с Twitch — платформа выплатит ему семизначную сумму
Роберт Брайсон Холл II, более известный как рэпер Logic, подписал эксклюзивный договор с Twitch.
CyberSport.ru 16:23
Общество
Генерал-полковника Сорочкина опрашивают по поводу возможной взятки
По имеющимся данным, начали ее еще 2 июля: по поручению самого Александра Бастрыкина следователи по особо важным делам центрального аппарата комитета опросили заявителя Михаила Барышева, его помощника лейтенанта Максима Лабунцова, самого Александра Сорочкина с дочерью и еще около десяти человек.
Коммерсантъ 15:18
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Футбол
Юран: считаю, что тема участия «Химок» в РПЛ уже закрыта
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран заявил, что клуб готовится сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 17:14
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС 15:13
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков Романовых
«Историко-документальная экспертиза, которая была проведена на основании и документов белогвардейского следствия, и достаточно многочисленных свидетельств участников убийства и затем сокрытия тел, подтверждает то, что останки, которые были найдены в Поросенковом логу в свое время, — все это действительно останки императорской семьи и приближенных»,— рассказал господин Пчелов.
Коммерсантъ 16:57
Армия и оружие
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Британские военные потеряли российскую субмарину в Ла-Манше. Об этом сообщает издание Forbes.
Военное дело 10:21
Экономика
«Магнит» запустит новую сеть магазинов
В июле один из крупнейших продовольственных ретейлеров ГК «Магнит» открыл три тестовых магазина в формате дискаунтера под брендом «Моя цена», рассказал в интервью РБК Ян Дюннинг, президент и гендиректор компании.
РБК 17:00
Авто
Hyundai Creta занимает первое место по объемам выручки
Аналитики определили самый доходный автомобиль на российском рынке по итогам первого полугодия.
Picsnews.net 09:56
Происшествия
Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок
Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.
ИА Новороссия 11:20
Общество
Пригожин перевел Навальному 1 млн рублей для ФБК
По словам Навального, структуры Пригожина подали на ФБК, Любовь Соболь и на него самого в суд, требуя в общей сложности 88 млн рублей.
Московский Комсомолец 11:39
Футбол
«Манчестер Сити» провел переговоры с «Борнмутом» по трансферу Аке
Защитник «Борнмута» Натан Аке попал в сферу интересов «Манчестер Сити».
Sport24.ru 16:48
Финансы
Сбербанку могут списать госкредит на 150 млрд рублей
В Сбербанке подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 млрд руб. могут быть включены в капитал первого уровня и списаны при определенных условиях.
Коммерсантъ 12:13