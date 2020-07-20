Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 21 июля. Доллар США несущественно подешевеет и установится на отметке в 17.0472 лея. Европейская валюта, напротив, подорожает на один бан и будет торговаться по 19.5191 лея.

Курс валют на вторник: как поведут себя доллар и евро

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