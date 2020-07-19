Финансы
Sputnik МолдоваЧто задумали доллар и евро: курс валют на начало недели
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.
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Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в закладке универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29
Общество
Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске
По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях.
Lenta.ru 07:11
Происшествия
Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны
В Ростовской области задержали подозреваемых в нападении на 83-летнего экс-директора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его 80-летней сестры.
Газета.Ru 07:44
Политика
Лукашенко заявил о планах оппозиции силой свергнуть власть
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Мэр Норильска объявил об отставке
Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Lenta.ru 07:50
Общество
В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус
«Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении.
REGNUM 07:03
Общество
Визовые центры Франции возобновили работу в России
Визовые центры Франции 20 июля возобновили работу в регионах России, документы принимаются для оформления отдельных категорий виз.
Интерфакс 07:11
Политика
ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году.
ТАСС 07:32
Кино
Умер режиссер мультфильмов Александр Боголюбов
Коммерсантъ 07:20
Общество
В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине
Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
Происшествия
Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова
Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.
Интерфакс 07:58
Общество
14 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Сегодня, в понедельник, 20 июля, стало известно, что среди тех, кто сдавал ЕГЭ 6-го числа, 14 выпускников получили по 100 баллов, сообщили «Городским вестям» в региональном комитете образования, науки и молодёжной политики.
ИА Городские вести. Волгоград 07:49
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
Между двумя частями в будущем образуется новый океан, процесс уже начался.
Evo-rus.com 06:17
Авто
Новый седан Kia K5 получил длиннобазную версию для Китая
Корейская компания Kia разработала особую модификацию своего нового седана Kia K5 для китайского рынка.
32CARS.ru 06:14
Энергетика
Индия рассчитывает хранить сырую нефть в США
Индия планирует хранить часть запасов своей сырой нефти в США.
Газета.Ru 04:21
Футбол
Матч «Крыльев Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса
Самара, 20 июля 2020, 13:23 — REGNUM Матч 30-го тура чемпионата России по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится из-за коронавируса.
REGNUM 06:23
Армия и оружие
Русская «сушка» Западу не по зубам: Су-35 разогнал конкурентов в небе
«Сушке» довелось «сразиться» с истребителями Eurofighter Typhoon («Тайфун», известному как FGR4 и EF2000) и шведским JAS-39 Gripen («Грифон»).
Свободная Пресса 07:14
Происшествия
90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире
Тело женщины со множественными ножевыми ранениями обнаружила сиделка, пришедшая в квартиру женщины на Кутузовском проспекте.
Вести.Ru 04:25
Шоу-бизнес
Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа
Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе.
РЕН ТВ 07:04
Общество
На рынке «Фуд Сити» возобновили торговлю армянскими товарами
Газета.Ru вчера в 06:31
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Футбол
«Спартак» проиграл «Зениту» и завершил борьбу за Кубок России
Газета Metro вчера в 13:32
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Шоу-бизнес
Пелагея наняла охрану из-за угроз на фоне развода с Телегиным
Российская певица Пелагея наняла охрану из-за угроз, начавших поступать ей на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 06:16
Футбол
«Был выполнен заказ, а вы случайно около стояли». Знаменитый болельщик «Спартака» «размазал» «Зенит» стихами
О вас не думали — был выполнен заказ А вы случайно около стояли.
BetOn 07:25
Общество
Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске
Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider.
ANNA-News вчера в 06:07
Политика
МИД Азербайджана вызвал сербского дипломата
Временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане Даница Вейнович была вызвана в азербайджанский МИД в связи с информацией о поставке Белградом в Армению большого количества боеприпасов, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
РИА Новости 06:45