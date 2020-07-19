Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.

Что задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

Общество Жириновский рассказал Фургалу о митингах в Хабаровске По словам защитника, адвокаты не доводили до Фургала информацию о проходящих в крае акциях протеста, но во время судебного заседания губернатор сообщил, что получил телеграмму от Жириновского, в которой тот подробно рассказал о происходящих событиях. 144

Общество Мэр Норильска объявил об отставке Мэр Норильска Ринат Ахметчин объявил об отставке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. 5

Общество В «Шереметьево» запускают проект по экспресс-тестам на коронавирус «Услуга экспресс-диагностики на коронавирус с возможностью получения максимально достоверного результата через 60 минут вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений и отвечает на существующие запросы пассажиров», — говорится в сообщении. 1

Общество Визовые центры Франции возобновили работу в России Визовые центры Франции 20 июля возобновили работу в регионах России, документы принимаются для оформления отдельных категорий виз.

Политика ВШЭ даст правовую оценку высказываниям Гусейнова про теракт на Дубровке Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году. 16

Общество В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. 1,5K

Происшествия Следствие отменило арест администратора «Омбудсмена полиции» Худякова Администратору интернет-проекта "Омбудсмен полиции" Игорю Худякову отменена мера пресечения в виде заключения под стражу в связи со смягчением обвинения по делу о распространении порнографии.

Авто Новый седан Kia K5 получил длиннобазную версию для Китая Корейская компания Kia разработала особую модификацию своего нового седана Kia K5 для китайского рынка.

Шоу-бизнес Диденко подтвердила новый роман спустя 5 месяцев после гибели мужа Блогер Екатерина Диденко, на дне рождения которой в феврале этого года в Москве произошла трагедия из-за сухого льда, подтвердила информацию о своем новом романе. 27

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом. 2,5K

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 118

Общество Сбежавший топ-менеджер немецкой Wirecard обнаружен в Минске Бывший член совета директоров оказавшейся в центре скандала с рыночными махинациями германской компании Wirecard Ян Марсалек был обнаружен в Минске, пишет Der Spiegel со ссылкой на журналистское расследование, которое было проведено изданием вместе с расследовательскими группами Bellingcat и The Insider. 51