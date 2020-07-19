Финансы

Sputnik МолдоваSputnik МолдоваЧто задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

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Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.
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Курсы доллара и евро на 20 июля

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