Финансы
Sputnik МолдоваЧто задумали доллар и евро: курс валют на начало недели
Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.
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Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина.
РБК 03:18
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко опровергла слухи о его госпитализации
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт 19 июля не подтвердила слухи о том, что глава государства госпитализирован.
Известия вчера в 14:08
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
Футбол
«Рома» и «Интер» сыграли вничью в матче Серии А
Рим, 20 июля 2020, 09:45 — REGNUM «Рома» сыграла вничью с «Интером» в матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
REGNUM 02:45
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
По информации, у пары родился второй сын.
NewInform 03:06
Происшествия
Россиянка записала пин-код на банковской карте и лишилась денег
На Сахалине местная жительница лишилась порядка 600 тысяч рублей после того, как потеряла сумку с банковской картой.
Lenta.ru 01:17
Общество
Bloomberg узнал о доступе российской элиты к вакцине от COVID в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
РБК 01:34
Финансы
Биржевой курс доллара поднялся выше 72 рублей впервые с начала июля
Курс доллара на Московской бирже 20 июля впервые за две недели поднялся выше отметки в 72 руб.: он не стоил столько с 7 июля.
Ведомости 03:22
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Политика
В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
Шоу-бизнес
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Футбол
Генеральный директор «Зенита» Медведев ответил на критику Федуна
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил удивление после обвинений владельца «Спартака» Леонида Федуна, который назвал питерский клуб «дутым чемпионом».
LiveResult.Ru вчера в 15:57
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Финансы
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Наука
Африка раскалывается на две части из-за образования нового океана
RuNews24.ru 18 июля в 10:05
Общество
В Москве сократилось число обращений за пособиями по безработице
Почти на 90% в столице снизилось число обращений за пособиями по безработице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
РИА Новости 00:57
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
Счет по итогам встречи составит 3:1. Лондонский «Челси» в полуфинале Кубка Англии по футболу победил «Манчестер Юнайтед», пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 01:36
Происшествия
Жительница Москвы заплатила мошенникам €54 тыс. за снятие порчи
Злоумышленники под видом экстрасенсов похитили более 4 млн рублей у жительницы Москвы.
ТАСС 03:17
Здоровье
Игорь Кобзев поручил в августе провести диспансеризацию пенсионеров
В понедельник, 20 июля, на заседании оперативного штаба врио губернатора Игорь Кобзев поручил областному министерству здравоохранения и органам местного самоуправления провести диспансеризацию пенсионеров, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
ИркСиб 03:18
Здоровье
На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 03:13
Общество
Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию
Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
ПРАЙМ 02:46
Наука
Ученые из США и Канады нашли способ влияния на интеллект человека
Совместное исследование американских ученых из Университета Вандербильта и канадских из Центра исследования зрения Йорского университета показало, что найденные клетки являются механизмом, которые активируют работу коры головного мозга.
RuNews24.ru вчера в 18:33
Шоу-бизнес
Иван Телегин распродает совместное с Пелагеей имущество
В настоящее время стороны пытаются решить два важных вопроса: вопрос с алиментами на общую дочь Таисию, а также вопрос с разделением совместно нажитого имущества.
Bimru.ru 03:10
Спорт
40 лет назад в Москве начались XXII летние Олимпийские игры
В Москве 40 лет назад, 19 июля 1980 года, открылись XXII летние Олимпийские игры.
Национальная служба новостей вчера в 05:50
Экономика
РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют
С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48