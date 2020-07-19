Финансы

Sputnik МолдоваSputnik МолдоваЧто задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 20 июля. После выходных существенных изменений на валютном рынке не произойдет. Так, евро в первый день рабочей недели подорожает на 6 банов и установился на отметке в 19,507 лея.
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Судьба доллара, золотой стандарт и многополярный мир

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Курсы доллара и евро на 20 июля

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Что задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

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Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
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Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией

Никол Пашинян назвал настоящую цель Азербайджана в боях с Арменией. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения".
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Происшествия

Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне.
РБК вчера в 19:58
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Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

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Политика

National Interest назвал экспорт пшеницы «гибридным оружием» России

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Леонид Федун: «Спартак» был не хуже дутого чемпиона.
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Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США

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Мясников опроверг слухи о вреде кофе

Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

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Глава UFC: Нурмагомедов проведет следующий бой в октябре в Абу-Даби

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий поединок в октябре в Абу-Даби, сказал глава UFC Дэйна Уайт.
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Происшествия

На Арубе при крушении вертолета погибли двое нидерландских военных

Двое военнослужащих Нидерландов погибли при крушении вертолета недалеко от Арубы.
Известия 00:51
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Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин

Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06
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Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ

Депутаты Госдумы РФ намерены уже к ноябрю текущего года подготовить документы для законопроекта. Размер суммы источники не сообщает.
Лезги газет 01:51
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Общество

В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований

Вакцина пока не вошла в гражданский оборот. В Минздраве опровергли сообщения о применении вакцины вне исследований.
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Общество

В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки

В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

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Происшествия

Фонтан горячей воды повредил автомобили в Барнауле

Последствия аварии на теплосетях в Барнауле Цитата из видео По свидетельству очевидцев, без повреждений не обошлось: в машинах выбило стёкла.
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Интернет

В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов

Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
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Эксперт назвал четыре причины «смерти» аккумулятора автомобиля

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Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

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Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов

Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
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СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
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Пол Маккартни и Ринго Старр представят песню A Beautiful Night в новой интерпретации.
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Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»

Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
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Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

Компания Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в операционной системе Windows 10.
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Королевская семья показала первые снимки со свадьбы принцессы Беатрис

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