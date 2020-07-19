Финансы

Sputnik МолдоваSputnik МолдоваЧто задумали доллар и евро: курс валют на начало недели

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В январе 2020-го "тяжеловесы" начали напирать - "зеленый" подорожал на 50 с лишним банов, а евро - на 30 банов. Февраль оба "иностранца" также завершили на позитиве - доллар окреп на 26 банов, а евро - на 15 банов.
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