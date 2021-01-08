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Российская газета
Российская газета

Что ждет коммерческую недвижимость в 2021 году

Инвестиции в склады входят в тройку сегментов-лидеров минувшего года. Причиной этого стал рост резкий рост онлайн-торговли. "В 2021 году можно ожидать дальнейший рост интереса инвесторов к складским и индустриальным объектам", - считают эксперты.В источнике
Newslab.ru
Российская газета
ФАН
Аргументы недели
Logirus.ru
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Аргументы недели

Эксперты предрекли рост цен на коммерческую недвижимость в Хабаровске в 2021-м

Аргументы неделивчера в 04:34
Newslab.ru

Эксперты предсказали рост цен на коммерческую недвижимость в Красноярске в 2021 году

Newslab.ruвчера в 01:41
ФАН

Назван прогноз на стоимость коммерческой недвижимости в 2021 году

ФАНвчера в 00:47
Российская газета

Что ждет коммерческую недвижимость в 2021 году

Российская газетавчера в 19:00
Logirus.ru

Регионы могут стать «складскими миллионерами»

Logirus.ru7 января в 04:31

ЕС не признал новый состав парламента Венесуэлы

Евросоюз не признает новый состав Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы и продолжает поддерживать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Взгляд.ру6 января в 07:02

Дуров назвал Telegram серьезной проблемой для Facebook

«Имея около 500 млн пользователей и постоянно расширяясь, Telegram стал серьезной проблемой для корпорации Facebook», — пишет Дуров, советуя соцсети «уважать своих пользователей» в плане конфиденциальной информации.
BFM.ruвчера в 14:22

Здоровое сердце предотвращает от развития болезни Альцгеймера

«Наше исследование связывает здоровье сердца со здоровьем мозга и дает нам представление о потенциале уменьшения жесткости аорты для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте», - уверены авторы работ.
ToDay News Ufa6 января в 03:39

В Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Мэр Лондона Садик Хан объявил о введении в городе режима ЧС в связи с угрозой переполнения больниц на фоне распространения коронавирусной инфекции и призвал жителей столицы оставаться дома.
RT на русскомвчера в 14:20