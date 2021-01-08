Что ждет коммерческую недвижимость в 2021 году
Инвестиции в склады входят в тройку сегментов-лидеров минувшего года. Причиной этого стал рост резкий рост онлайн-торговли. "В 2021 году можно ожидать дальнейший рост интереса инвесторов к складским и индустриальным объектам", - считают эксперты.В источнике
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