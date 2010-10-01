Экономика

Sibnovosti.ruSibnovosti.ruЧто ждет россиян в августе 2020 года

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В августе 2020 года россиян ждет ряд серьезных изменений и нововведений. Цена на газ повысится на 3% Цена на газ для оптовиков повысится на 3%, что неминуемо приведет к росту цен на «голубое топливо» для простых потребителей.
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Новые правила оформления ОСАГО и другие изменения вступают в силу с августа

Экономика сегоднявчера в 07:11

Что ждет россиян в августе 2020 года

Sibnovosti.ruвчера в 01:34
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Экономика

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Космос

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