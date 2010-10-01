Экономика
Sibnovosti.ruЧто ждет россиян в августе 2020 года
В августе 2020 года россиян ждет ряд серьезных изменений и нововведений. Цена на газ повысится на 3% Цена на газ для оптовиков повысится на 3%, что неминуемо приведет к росту цен на «голубое топливо» для простых потребителей.
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Новые правила оформления ОСАГО и другие изменения вступают в силу с августа
Экономика сегоднявчера в 07:11
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Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
В свою очередь, по версии "Пятого канала", причиной конфликта стала попытка одного из сотрудников правоохранительных органов вытащить десантника из фонтана.
РИА Новости 11:41
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 90-й годовщиной с момента основания ВДВ.
Gazeta.SPb 05:31
Происшествия
Террорист-смертник произвел мощный взрыв у стен тюрьмы Джелалабада
По информации канала, террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль недалеко от тюрьмы, расположенной в одном из районов Джелалабада.
ИА Красная Весна 11:39
Здоровье
Нижегородская область переходит на второй этап снятия ограничений
Нижегородская область в ближайшее время перейдет на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.
Коммерсантъ Нижний Новгород вчера в 07:57
Происшествия
Сафронов после изоляции попал в камеру к подозреваемому в терроризме
Советник главы "Роскосмоса" и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, после неподтвержденного COVID-19 переведен в обычную камеру СИЗО "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович в воскресенье.
Интерфакс 11:27
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Экономика
Экономисты оценили возможность «черного августа» в России
Запугивание россиян "черным августом" стало своего рода тенденцией для получения пиар-бонусов, уверен аналитик.
iReactor 10:34
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
Энергетика
Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%
Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн.
ТАСС 06:42
Происшествия
Под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет
У поселка Стрельцово под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Три человека, находившиеся на его борту, выжили.
Российская газета 11:09
Общество
В Минздраве предложили поднять акцизы на табак
Министерство здравоохранения России предложило поднять акцизы на табак и никотиносодержащую продукцию.
Lenta.ru 07:36
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС вчера в 07:05
Космос
Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами отстыковался от МКС, его приводнение у берегов штата Флорида запланировано на воскресенье, второе августа.
Российская газета вчера в 20:57
Происшествия
Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР
К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.
Российская газета 04:46
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после схода с путей вагонов с углем в Коми
"Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России по факту схода 11 груженых грузовых полувагонов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:51
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
Футбол
«Арсенал» завоевал Кубок Англии, обыграв в финале «Челси»
Обладателем старейшего в мире футбольного трофея стал лондонский «Арсенал», победивший другой столичный клуб «Челси» с результатом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
Turkmenportal 04:23
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Наследница умершего политика Бориса Немцова вышла замуж.
Дни.ру 11:29
Игры
С глазу на глаз: Разработчики Cyberpunk 2077 обещают динамичную и напряженную систему диалогов
Srnsk 03:23
Происшествия
СК назвал число нераскрытых с 1990-х годов убийств в Петербурге
В Санкт-Петербурге с 1990-х годов остаются нераскрытыми более 1,2 тыс. убийств.
РБК 11:03
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Армия и оружие
Войска Дамаска начали наступление на северо-западе Сирии
Военный источник в Дамаске сообщил прессе, что наступление на юге Идлиба будет начато до конца года и пройдет в районах Джабаль аль-Завия и Аль-Гааб.
Аргументы недели вчера в 10:01
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06